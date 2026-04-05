Jhorman Toloza reaccionó al escuchar que Alexa Torrex no le devolverá el anillo de compromiso

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex llamó la atención al revelar qué hará con el anillo de compromiso que le dio Jhorman Toloza, lo que posteriormente generó la reacción de su expareja.

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¿Con qué porcentaje salió Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia?

El domingo 3 de mayo se definió una nueva eliminación en La casa de los famosos Colombia, en la que Alexa Torrex quedó fuera del programa. La creadora de contenido obtuvo el 17.26 % del respaldo del público, lo que determinó su salida de la competencia.

Alexa Torrex se despidió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En la misma jornada también estaban nominados Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal y Valentino Lázaro. La votación fue comentada por internautas, quienes señalaron que se trató de una de las más cerradas de la temporada.

Durante el momento de eliminación, los participantes vivieron minutos de expectativa mientras se anunciaban los resultados. Tras escuchar su nombre, Alexa se despidió de sus compañeros y agradeció el apoyo recibido durante su paso por el formato.

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¿Qué ha dicho Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Luego de abandonar el reality, Alexa Torrex participó en una entrevista en Buen día, Colombia, donde habló sobre varios aspectos de su experiencia. Uno de los temas abordados fue su relación con Jhorman Toloza, con quien terminó dentro del programa.

En ese espacio, explicó que decidió dejar de comunicarse con él para evitar interpretaciones externas. También indicó que cualquier diferencia la resolvería directamente, sin intermediarios.

Alexa Torrex habla de Jhorman Toloza tras La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante la conversación, los presentadores notaron que no llevaba puesto el anillo de compromiso. Ante esto, Alexa aclaró que lo conserva guardado, pero afirmó que no tiene intención de devolverlo, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza tras el comentario de Alexa Torrex?

Las declaraciones de Alexa provocaron comentarios entre seguidores del programa, pero uno de los más destacados fue el del propio Jhorman Toloza. El creador de contenido respondió directamente en la publicación donde se difundió la entrevista.

A través de un mensaje breve, expresó que no tenía inconveniente con la decisión:

“Que se lo quede”, dijo.

El comentario llamó la atención de los internautas, quienes interpretaron la respuesta como otra señal sobre el estado actual de la relación.

Además, se suma a lo que el mismo Jhorman había compartido horas antes, cuando mencionó que ya había finalizado su mudanza a un nuevo lugar, distinto al que compartía con Alexa.