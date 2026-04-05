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El líder de la semana pierde poder clave y cambia la estrategia en La casa de los famosos: ¿cuál fue?

El nuevo líder perdió el poder de nominación tras abrir la caja de Pandora y el juego dio un giro inesperado

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El líder de la semana pierde poder clave y cambia la estrategia en La casa de los famosos
El líder de la semana pierde poder clave y cambia la estrategia en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

La competencia en La casa de los famosos Colombia entra en su recta más decisiva y cada movimiento comienza a tener un impacto directo en el resultado final.

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Esta vez, una prueba de liderazgo no solo definió quién aseguró su lugar en el top seis, sino que también cambió una de las dinámicas más importantes del juego.

Tras una prueba entre Campanita y Valentino, uno de los dos logró quedarse con el liderazgo de la semana, garantizando así su permanencia entre el top seis de la competencia.

Con la reciente salida de Alexa, ahora solo quedan siete participantes en la casa, de los cuales únicamente cuatro llegarán a la gran final.

¿Quién se ganó el liderazgo de la semana?

Campanita y Valentino se enfrentaron en la prueba para definir al nuevo líder y asegurar su lugar en el top 6 de la competencia.

Antes de iniciar, ambos sacaron una moneda para establecer el orden de participación, quedando Valentino como el primero en jugar.

La dinámica consistía en avanzar en el tablero lanzando un dado, moviéndose según el número obtenido en cada turno. El objetivo era claro: llegar primero a la meta.

Tras varios turnos, Valentino logró completar el recorrido y se quedó con el liderazgo de la semana.

Sin embargo, lo que parecía ser una semana con beneficios claros para el líder, terminó dando un giro inesperado.

Valentino gana el liderazgo y asegura su lugar en el top 6
Valentino gana el liderazgo y asegura su lugar en el top 6 (Foto Canal RCN)

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¿Cuál fue el importante poder que perdió el líder?

Antes de conocer al ganador, Carla y Marcelo les informaron a los participantes que desde esa semana, el líder perdería uno de sus beneficios más importantes.

A partir de ahora, el líder ya no tendrá el poder de nominación directa. Es decir, no podrá enviar automáticamente a uno de sus compañeros a la placa de eliminación, como ocurría en semanas anteriores. En cambio, deberá votar en igualdad de condiciones junto al resto de participantes.

Este cambio modifica de forma significativa la estrategia dentro de la casa, ya que elimina una de las herramientas más fuertes para influir en la placa.

Por ahora, el único participante que se encuentra en riesgo es Juanda Caribe, quien fue nominado por Alexa al ser la más reciente eliminada y ya está en placa.

La forma en que se complete la nominación esta semana será clave para definir quiénes estarán más cerca de salir en esta etapa final.

El líder pierde un beneficio importante: el poder de la nominación
El líder pierde un beneficio importante: el poder de la nominación (Foto Canal RCN)
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