Tras la salida de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia, no solo hubo reacciones entre los participantes, sino también opiniones de los presentadores del reality.

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¿Cuándo salió Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia?

La salida de Alexa Torrex se dio en la semana 16 del reality, en una jornada marcada por resultados muy reñidos. La votación dejó a varios participantes con porcentajes cercanos, lo que hizo que la diferencia final se definiera por décimas.

Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Los porcentajes quedaron de la siguiente manera:

Alexa Torrex: 17,26%

Valentino Lázaro: 17,30%

Tebi Bernal: 17,34%

Mariana Zapata: 20,39%

Alejandro Estrada: 27,70%

El resultado mostró lo ajustada que está la competencia en esta etapa final, donde una mínima diferencia puede definir quién continúa.

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¿Cómo fue la despedida de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Tras conocerse su salida, Alexa Torrex tuvo un último espacio de conexión con sus compañeros durante la gala del 4 de mayo. En ese momento, aprovechó para dirigirse a varios participantes y cerrar su paso por el reality.

Alexa Torrex se despidió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido envió mensajes a sus compañeros. A Alejandro Estrada le pidió no sentirse culpable y reconoció su proceso. A Tebi Bernal le expresó que valora su relación y le pidió seguir en competencia.

A Valentino le propuso trabajar juntos fuera del reality y a Beba le dijo que espera mantener una amistad y entrenar juntas.

Sobre Mariana Zapata, afirmó que, aunque no tuvieron buena relación, prefiere conocerla fuera del programa. A Juanda Caribe le sugirió cambiar su actitud y a Campanita le recomendó continuar enfocada en el baile.

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¿Qué dijo Carla Giraldo sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Tras el reencuentro con Alexa Torrex, Carla Giraldo protagonizó un momento que llamó la atención de los seguidores del programa. La presentadora la recibió con un abrazo y posteriormente compartió su percepción sobre su paso por el reality.

Carla Giraldo habló sobre Alexa Torrex tras La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Giraldo afirmó que fue difícil comunicar la noticia su eliminación y, una vez fuera de competencia, reveló que Alexa era una de sus participantes favoritas. Según explicó, esto se debía a la forma en que se desenvolvía frente a las cámaras y su manera de interactuar dentro del programa.

Por su parte, Alexa Torrex se mostró conmovida durante el encuentro y confesó que lloró tras su salida del reality, dejando ver lo importante que fue para ella su paso por la competencia.