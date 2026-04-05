La reciente eliminación de Alexa Torrex provocó reacciones dentro de La casa de los famosos Colombia. Una de ellas fue la de Juanda Caribe, quien sorprendió con un inesperado mensaje tras su salida.

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¿Por qué Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia?

La salida de Alexa Torrex se dio en la jornada de eliminación del domingo 3 de mayo, luego de que se conocieran los resultados de la votación del público. La creadora de contenido obtuvo el 17,26 % del respaldo, lo que definió su permanencia en el programa frente a otros nominados.

Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En esa misma placa estaban Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal y Valentino Lázaro, en una votación que varios internautas han calificado como una de las más inesperadas de la temporada.

Tras escuchar su nombre, Alexa se despidió y agradeció el apoyo recibido durante su paso por el reality, marcando el cierre de su participación en esta etapa del programa.

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¿Qué dijo Juanda Caribe tras la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Luego de la salida de Alexa, Juanda Caribe se pronunció con un mensaje que generó reacciones entre los seguidores del formato. El comediante reconoció que, a lo largo del programa, ambos tuvieron diferencias, pero dejó claro que no existe un conflicto personal fuera del juego.

Juanda Caribe habló de su relación con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Así mismo, señaló que los enfrentamientos hicieron parte de la competencia y expresó su intención de dejar atrás esa etapa. Además, aprovechó para agradecerle a Alexa por lo vivido y destacar aspectos de su proceso dentro del reality.

"Era una de las jugadoras más fuertes, en cuanto a porcentaje, (...) una persona creativa, con talento", dijo.

En ese mismo sentido, ofreció disculpas si en algún momento su comportamiento generó incomodidad.

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¿Cómo se sintió Juanda Caribe tras la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe expresó que la salida de Alexa le generó emociones encontradas. Según explicó, se sintió confundido, consternado y triste, ya que la consideraba una competidora fuerte dentro del reality.

El comediante también reflexionó sobre el papel del público en este tipo de formatos, señalando que las decisiones de los televidentes son determinantes semana a semana. En ese sentido, indicó que ningún participante tiene asegurada su permanencia.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de coincidir con Alexa fuera del programa en un ámbito profesional. Manifestó su interés en conocerla en otro contexto y trabajar juntos en algún proyecto, con la intención de dejar atrás la rivalidad que tuvieron.