Dímelo King genera revuelo tras revelar el regalo que llevó a la fiesta de la hija de Andrea Valdiri
Dímelo King causó revuelo tras hablar de su regalo en la fiesta de Isabella, hija de Andrea Valdiri.
Recientemente Andrea Valdiri se apoderó de las tendencias en Colombia luego de revelar detalles de la fiesta de 15 años de su hija mayor, Isabella.
¿Qué detalles se conocieron de la fiesta de Isabella, hija de Andrea Valdiri?
El evento llamó la atención en redes sociales por varios aspectos relacionados con su organización y los elementos que hicieron parte de la celebración.
Tras el evento, uno de los temas que más generó revuelo fue el presupuesto de la fiesta.
De acuerdo con información que circuló en redes, la celebración habría tenido un costo cercano a los 2.500 millones de pesos.
En un video compartido por la influencer barranquillera, se conocieron algunos de los elementos que hicieron parte de la celebración.
Andrea Valdiri mostró que uno de los vestidos que usó la joven fue por una reconocida diseñadora, mientras que también se mencionó el costo del lugar donde se realizó el evento, cuyo alquiler estaría alrededor de los 60 millones de pesos.
Además, durante la fiesta se entregaron diferentes regalos. Entre ellos, se mencionaron esmeraldas a los asistentes y un vehículo convertible que fue obsequiado a Isabella.
Estos detalles se suman a otros regalos previos que ya había recibido la joven, como un reloj millonarios que fue entregado el día de su cumpleaños, el cual fue unos días antes de la millonaria fiesta.
¿Por qué el regalo de Dímelo King generó revuelo tras la fiesta de la hija de Andrea Valdiri?
Luego de la celebración, también se conocieron comentarios sobre los obsequios entregados por los invitados.
En redes sociales, algunos usuarios señalaron que, debido al nivel del evento, la cantidad que se debía poner en la “lluvia de sobres” debía ser muy alta.
Uno de los que se pronunció fue Dímelo King, quien a través de una transmisión en vivo en su podcast contó que fue invitado a la fiesta y reveló detalles de la celebración.
Durante su intervención, mencionó que entregó un sobre con 5 millones de pesos como regalo y que, según sus palabras, consideró que podía ser poco frente al contexto del evento.
Tras sus palabras, en redes sociales sus palabras dividieron opiniones, mientras unos decían que se daba lo que se tenía, otros en cambio decían era había dado muy poco e incluso lo tildaron de tacaño.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike