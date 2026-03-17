Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, manifiesta su inconformidad por el shippeo con Tebi

La participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia ha generado varias rreacciones fuera del reality. Su "shippeo" con Tebi Bernal ha captado la atención de su prometido y de la familia, quienes se mostraron inconformes sobre lo que ocurre dentro del programa.

¿Qué ha pasado entre Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia?

La relación de Tebi y Alexa ha dado de qué hablar en La casa de los famosos Colombia. En varias ocasiones, los participantes han revelado que existe un gusto mutuo. Además, han demostrado su cercanía en varias dinámicas del juego.

Alexa Torrex y Tebi protagonizan shippeo en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante la emisión del 16 de marzo, Alexa y Tebi participaron en un reto planteado por Altafulla, que terminó con un beso entre ambos. El momento fue acompañado de sonrisas y gritos de celebración entre los participantes.

Los internautas han mostrado interés en este “shippeo”, en especial porque, ambos integrantes han revelado que cuentan con pareja fuera del reality.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza, el prometido de Alexa Torrex, sobre el shippeo?

Jhorman, prometido de Alexa, compartió su inconformidad públicamente desde Cúcuta, ciudad donde se encontraba visitando la “casa recocha”, lugar en el cual vive la familia de la participante.

A través de un video, Toloza reveló que se sentía decepcionado de Alexa y que no estaba de acuerdo con su manera de jugar.

“No entiendo para qué se fue para allá. Detesto que esté con él”, declaró.

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, revela que está confundido / (Foto del Canal RCN)

Además, reveló que se encuentra confundido por lo que ve en el reality. Jhorman reveló que a menudo se pregunta si se trata de una estrategia o si en realidad existe alguna clase de amor.

Posteriormente, afirmó que se reuniría con los familiares de Alexa para definir cómo manejar la situación.

¿Qué opina la familia de Alexa Torrex sobre su shippeo con Tebi?

Ante lo sucedido, Jhonny, uno de los familiares de Alexa, explicó que la situación es complicada y que no siempre lo que se ve en pantalla refleja la realidad.

“Uno no sabe qué realmente está pensando tu pareja, y tu pareja te puede decir una cosa pero hacer otra”, aseguró.

Así mismo destacó que los comentarios y especulaciones de redes sociales, pueden afectar la percepción de lo que sucede dentro del reality. El familiar de Alexa reconoció que Jhorman enfrenta un gran reto emocional al ver lo que sucede.

Mientras tanto, la dinámica dentro de La casa de los famosos Colombia sigue generando expectativa, en especial porque, este 18 de marzo, el líder tirano tendrá que redistribuir las habitaciones.

Los internautas ya comienzan a especular sobre cómo se cambiarán las piezas y si esto podrá fortalecer o romper la relación entre Alexa y Tebi. No te pierdas ningún detalle este mIércoles, a las 8:00 p.m. por Canal RCN.