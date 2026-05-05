El pasado 4 de mayo, el mundo conoció la noticia de que la reconocida actriz estadounidense, Cameron Díaz, dio a luz a su tercer hijo, pues a los 53 años, dio vida a Nautas Madden.

El hecho se volvió noticia en la mañana de este martes, luego de que los medios internacionales replicaran el anuncio de Benji Madden, esposo de la actriz, diera a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué reveló Cameron Díaz al dar a luz de su tercer hijo?

A través de la cuenta oficial de Instagram, Benjamín Levi Combs, conocido como Benji Madden, hizo pública una imagen con la que hizo el anuncio, pues la forma en la que lo hizo llamó la atención.

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Precisamente, publicó la ilustración de un barco pirata y en letra grande estaba escrito el nombre de su hijo “Nautas Madden”.

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y sintiéndonos tan bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo”.

Cameron Diaz da la bienvenida a su tercer hijo. (Foto: Freepik)

Además, le dio la bienvenida a su pequeño, revelando que todos en su familia están muy felices y sanos, pero que, además, están agradecidos.

Por su parte, Cameron Díaz no ha publicado nada en sus redes sociales y tampoco ha aparecido de alguna manera, pues ya fue su esposo quien dio la nueva noticia con la cual, emocionan a sus fanáticos, quienes estarán pendientes de que presenten a su hijo.

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¿Quién es el esposo de Cameron Díaz y cuánto llevan juntos?

Benji Madden, esposo de Cameron Díaz es cantante y productor estadounidense de 47 años. Sin duda, una figura muy reconocida de su país y además de su talento en la música, también sonó por su relación con Paris Hilton.

Así anunció Cameron Diaz la llegada de su tercer hijo. (AFP/ KEVIN WINTER)

Así mismo, tuvo relación con otras famosas de Estados Unidos, pero finalmente dio el sí en el altar con Cameron Díaz en 2015.

De su relación se sabe que se casaron en Beverly Hills luego de un mes de haberse comprometido y tras cinco años de matrimonio, tuvieron a su primera hija, Raddiz Madden, quien nació en enero de 2020.

En marzo de 2024, nació Cardinal Madde, su segundo hijo y ahora Nautas acompaña a sus hermanitos mayores.