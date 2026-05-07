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Yina Calderón se pronunció sobre las fuertes acusaciones que le hizo Melissa Gate a Yaya Muñoz

Yina Calderón reaccionó a la polémica y dejó clara su postura frente a las acusaciones de Melissa Gate contra Yaya Muñoz.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yina Calderón reaccionó al enfrentamiento.
Yina Calderón reaccionó al enfrentamiento entre Melissa Gate y Yaya Muñoz. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón reaccionó a las fuertes acusaciones que Melissa Gatehizo sobre Yaya Muñoz.

Yaya Muñoz se defiende de los señalamientos.
Yaya Muñoz se defiende de los señalamientos de Melissa Gate. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el conflicto entre Melissa Gate y Yaya Muñoz?

Las exparticipantes de La casa de los famosos están en un enfrentamiento público por unas supuestas insinuaciones que hizo Yaya sobre Melissa, asegurando que la paisa mantenía una cercanía particular con Alofoke.

Melissa replicó que esas palabras no le afectan y menos de una mujer que, según ella, le hace compañía a los hombres a cambio de dinero.

Las palabras de Gate causaron una reacción inmediata en la presentadora, quien aseguró que Melissa está haciendo todo esto para ganar la visibilidad que ha perdido en Colombia.

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Muñoz expresó que siente pesar por ella y que no toma acciones legales porque sabe que no está en la condición económica de costear un proceso ante la ley.

En medio de este cruce, Yaya mostró un audio en el que Yina Calderón le manifestó que le parecía una falta grave de parte de Melissa y que estaba convencida de que sus palabras carecían de fundamento.

La empresaria y creadora de contenido respaldó a Yaya Muñoz, afirmando que es una mujer trabajadora y profesional.

Para Calderón, las acusaciones de Melissa no tienen sustento y responden más a un intento de dañar la imagen de la presentadora.

Según Yina, Gate no ha logrado surgir en el mundo del entretenimiento como desea y por eso recurre a este tipo de mentiras.

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre los trabajos de Melissa Gate?

Melissa ha tenido participaciones en programas por fuera del país, pero siempre como invitada, tal como ocurrió en esta temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

Esa presencia internacional, aunque breve, sirvió para que Yaya Muñoz lanzara nuevas afirmaciones sobre la paisa, asegurando que se siente frustrada porque en ninguna parte se la aguantan y que por eso no le dura ningún trabajo.

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