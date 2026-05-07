Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La ex de Tebi habría lanzado indirecta tras curioso video en sus redes: ¿Para Alexa Torrex?

La ex de Tebi generó reacciones tras compartir video que muchos relacionaron con una indirecta para Alexa Torrex.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandra Salguero, ex de Tebi, volvió a dar de qué hablar con curioso video en redes sociales
¿Alejandra Salguero lanzó indirecta a Tebi o reaccionó tras la salida de Alexa Torrex? (Foto: Canal RCN)

Alejandra Salguero, la expareja sentimental de Tebi Bernal, volvió a dar de qué hablar tras un reciente video que compartió en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo ha reaccionado Alejandra Salguero por la polémica con Tebi y Alexa?

El nombre de la ex de Tebi Bernal ha estado en medio de la conversación luego de la eliminación de Alexa Torrex de la competencia de convivencia, donde los usuarios han estado expectantes a sus reacciones.

Como bien se conoce, Alejandra Salguero decidió hace unos días dar por terminada su relación con su pareja Tebi Bernal tras la cercanía que él tuvo con Alexa en medio de la competencia.

Artículos relacionados

En su momento, la ex de Tebi lanzó fuertes acusaciones públicas luego de contar que se habían dado una segunda oportunidad en la relación después de una pausa.

Alejandra Salguero, ex de Tebi, volvió a dar de qué hablar con curioso video en redes sociales
¿Alejandra Salguero lanzó indirecta a Tebi o reaccionó tras la salida de Alexa Torrex? (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, tras todo lo que pasó en La casa de los famosos Colombia, Alejandra se ha mantenido alejada de comentarios y solo se ha referido en algunas ocasiones sobre el tema.

¿Qué dijo Alejandra Salguero, ex de Tebi, que causó revuelo en redes?

Recientemente, la expareja de Tebi Bernal compartió un video a través de las historias de Instagram en el que se muestra que está al interior de un vehículo junto a otra mujer.

Artículos relacionados

En el video se le ve cantando una canción que rápidamente fue interpretada por varios usuarios como una indirecta para el participante, quien por estos días se ha mostrado nostálgico tras la salida de Alexa.

En las imágenes también se observa que mira a la cámara, sonríe, se toma el cabello y aparece con una actitud tranquila mientras canta.

Alejandra Salguero, ex de Tebi, volvió a dar de qué hablar con curioso video en redes sociales
¿Alejandra Salguero lanzó indirecta a Tebi o reaccionó tras la salida de Alexa Torrex? (Foto: Canal RCN)

Tras el video, este fue compartido en algunas cuentas de entretenimiento, donde los usuarios relacionaron sus gestos con la salida de Alexa y dejaron comentarios sobre lo feliz que estaría por esa noticia.

Aunque ella no se ha pronunciado directamente sobre Alexa, sí dejó recientemente un comentario que llamó la atención luego de que una usuaria le dijera lo bonita pareja que eran. Alejandra, sin dudar, respondió: “Súper, que sean muy felices”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Campanita y Valentino tuvieron discusión tras visitas VIP en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Campanita y Valentino protagonizaron discusión en La casa de los famosos tras visitas VIP, ¿por qué?

Campanita no dudó en cuestionar a Valentino por los roles durante las visitas VIP en La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex reaparece en redes con fuerte mensaje que sería para Jhorman Toloza. Influencers

Alexa Torrex arremetió en contra Jhorman Toloza con curioso video: “La de la plata era yo…”

Alexa Torrex lanzó explosivo mensaje en medio de la polémica con su expareja Jhorman Toloza.

¿Indirecta para Tebi Bernal? Alexa Torrex apareció melancólica tras salir de La casa de los famosos Colombia. Influencers

Sale a luz video de Alexa Torrex despechada por Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos

Alexa Torrex se mostró melancólica cantando y recordando a Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Esto dijo Alexa Torrex tras acusaciones de su expareja Talento nacional

Alexa Torrex rompe el silencio tras acusaciones de su ex: “siempre hay dos versiones”

Alexa Torrex le habría contestado a su ex, Jhorman Toloza, luego de fuertes acusación que él hizo en contra de su familia.

Hermana de Yeison Jiménez habló sobre el homenaje realizado en el Movistar Arena Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio sobre uno de los homenajes: “Se me hizo maluco”

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia

Encuentran sin vida a reconocida cantante tras dos semanas desaparecida: esto se sabe Viral

Encuentran sin vida a reconocida cantante tras estar desaparecida por dos semanas: esto se sabe

Estudios revelan que el café en dosis moderadas. Salud

Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos