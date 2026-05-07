Alejandra Salguero, la expareja sentimental de Tebi Bernal, volvió a dar de qué hablar tras un reciente video que compartió en sus redes sociales.

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¿Cómo ha reaccionado Alejandra Salguero por la polémica con Tebi y Alexa?

El nombre de la ex de Tebi Bernal ha estado en medio de la conversación luego de la eliminación de Alexa Torrex de la competencia de convivencia, donde los usuarios han estado expectantes a sus reacciones.

Como bien se conoce, Alejandra Salguero decidió hace unos días dar por terminada su relación con su pareja Tebi Bernal tras la cercanía que él tuvo con Alexa en medio de la competencia.

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En su momento, la ex de Tebi lanzó fuertes acusaciones públicas luego de contar que se habían dado una segunda oportunidad en la relación después de una pausa.

¿Alejandra Salguero lanzó indirecta a Tebi o reaccionó tras la salida de Alexa Torrex? (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, tras todo lo que pasó en La casa de los famosos Colombia, Alejandra se ha mantenido alejada de comentarios y solo se ha referido en algunas ocasiones sobre el tema.

¿Qué dijo Alejandra Salguero, ex de Tebi, que causó revuelo en redes?

Recientemente, la expareja de Tebi Bernal compartió un video a través de las historias de Instagram en el que se muestra que está al interior de un vehículo junto a otra mujer.

En el video se le ve cantando una canción que rápidamente fue interpretada por varios usuarios como una indirecta para el participante, quien por estos días se ha mostrado nostálgico tras la salida de Alexa.

En las imágenes también se observa que mira a la cámara, sonríe, se toma el cabello y aparece con una actitud tranquila mientras canta.

¿Alejandra Salguero lanzó indirecta a Tebi o reaccionó tras la salida de Alexa Torrex? (Foto: Canal RCN)

Tras el video, este fue compartido en algunas cuentas de entretenimiento, donde los usuarios relacionaron sus gestos con la salida de Alexa y dejaron comentarios sobre lo feliz que estaría por esa noticia.

Aunque ella no se ha pronunciado directamente sobre Alexa, sí dejó recientemente un comentario que llamó la atención luego de que una usuaria le dijera lo bonita pareja que eran. Alejandra, sin dudar, respondió: “Súper, que sean muy felices”.