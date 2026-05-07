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Alexa Torrex arremetió en contra Jhorman Toloza con curioso video: “La de la plata era yo…”

Alexa Torrex lanzó explosivo mensaje en medio de la polémica con su expareja Jhorman Toloza.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa Torrex reaparece en redes con fuerte mensaje que sería para Jhorman Toloza.
Alexa Torrex habría lanzado fuerte indirecta a Jhorman Toloza. (Fotos: Canal RCN)

Alexa Torrex reapareció en redes sociales y lanzó un fuerte mensaje que fue interpretado por muchos como una indirecta para su expareja Jhorman Toloza.

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¿Cuál fue la indirecta que habría lanzado Alexa Torrex para Jhorman Toloza?

A través de su cuenta de TikTok compartió un video en el que aparece en un centro comercial luciendo un outfit color rosa.

En el video que publicó usó una canción de su propia autoría, en la que se escuchan frases como:

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“¿Muchacho dime qué pensaste? ¿Qué me iba a morir porque me dejaste? Si supieras que ahora estoy mejor que antes, tengo lo que quiero”, se escucha en la canción.

Alexa Torrex reaparece en redes con fuerte mensaje que sería para Jhorman Toloza.
Alexa Torrex habría lanzado fuerte indirecta a Jhorman Toloza. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto, esto generó una ola de reacciones en la que muchos se preguntaban en qué momento había sacado la canción.

Como bien se recuerda, Alexa solo lleva pocos días de haber salido de La casa de los famosos Colombia luego de haber estado un poco más de tres meses en competencia y alejada de las redes sociales y del mundo exterior.

Y es que, en medio de la canción, Alexa hace énfasis en unas palabras mientras mueve su celular como lanzando una indirecta:

“La de la plata era yo, la del carro era yo, la de la casa era yo”.

¿Por qué el mensaje de Alexa Torrex causó revuelo para Jhorman Toloza?

Por supuesto que estas palabras generaron revuelo, pues como se conoce, Alexa y Jhorman han estado en medio de la polémica tras la salida de la participante, ya que ambos se han enviado indirectas en redes sociales.

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Por parte de Jhorman, se mostró en medio de la mudanza de la casa que compartía con Alexa y también ha arremetido varias ocasiones contra lo que ella ha dicho sobre él, así como contra la familia de la creadora de contenido.

Alexa Torrex reaparece en redes con fuerte mensaje que sería para Jhorman Toloza.
Alexa Torrex habría lanzado fuerte indirecta a Jhorman Toloza. (Fotos: Canal RCN)

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer y muchos usuarios recalcaron especialmente las palabras: “la de la plata era yo”.

Esto porque, según se ha comentado en redes sociales, la familia de Alexa le pidió a Jhorman entregar el carro de ella y además él había sido cuestionado en varias ocasiones porque supuestamente no trabajaba y ella era quien respondía económicamente por todo.

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