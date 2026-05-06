Revelan los próximos invitados VIP que llegarán a La casa de los famosos Colombia: estos son

La dinámica de invitados VIP en La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar y ahora se conocieron los nombres de las próximas celebridades que ingresarán a convivir por un día con los participantes.

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Los encargados de anunciar a los nuevos invitados fueron Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes revelaron que la casa recibirá nuevas visitas especiales durante los próximos días.

Esta dinámica ha cambiado el ambiente dentro de la competencia, ya que los participantes deben atender todas las peticiones de los invitados, quienes al final de su estadía entregan puntos dependiendo del trato y atención recibida.

Los primeros en vivir esta experiencia fueron Violeta Bergonzi y Rogelio Pataquiva, quienes protagonizaron varios momentos que generaron conversación entre los seguidores del reality.

¿Quiénes son los invitados VIP que entrarán a La casa de los famosos?

Para el viernes 8 de mayo ingresarán dos nuevos invitados VIP. Uno de ellos será Álvaro Córdoba, más conocido como “El Tigre”, reconocido por ser una de las caras visibles del equipo de Deportes RCN.

Además de su trabajo en televisión, Córdoba también se ha desempeñado como productor, actor y director de arte. Aunque estudió arquitectura, lleva más de diez años trabajando en producciones televisivas y ha participado detrás de cámara en realities y series del canal RCN.

El Tigre ha hecho parte de proyectos como MasterChef Celebrity Colombia y La casa de los famosos Colombia.

Además, fue el encargado de diseñar la sala animal print del reality, el espacio donde todas las noches los participantes se reúnen para las galas y dinámicas principales de la competencia.

El segundo invitado será Ami Rodríguez, uno de los youtubers más reconocidos del país y el primero en Colombia en alcanzar los diez millones de suscriptores en YouTube.

Ami comenzó creando contenido en redes sociales desde 2009, principalmente dirigido al público infantil y juvenil. Durante sus primeros años se hizo conocido por videos de retos, humor y parodias, muchos de ellos junto a su hermana Amara Que Linda.

También ha participado en proyectos relacionados con grandes canales juveniles e infantiles Disney y Nickelodeon.

Ami Rodríguez, Álvaro Córdoba y una reconocida actriz llegarán como invitados VIP al reality (Foto Canal RCN)

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¿Qué actriz ingresará antes a la casa como invitada VIP?

Antes de la llegada de Ami Rodríguez y Álvaro Córdoba, otra figura del entretenimiento ingresará a la competencia.

Se trata de Kimberly Reyes, actriz que actualmente hace parte de la programación nocturna con la serie Entre panas.

Kimberly también llegará bajo la dinámica VIP, por lo que convivirá durante un día con los famosos y tendrá la tarea de evaluar cómo es tratada por los participantes.

Al final de su estadía, al igual que los demás invitados, deberá entregar puntos a quienes considere que tuvieron el mejor comportamiento y atención durante la actividad.