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Rogelio Pataquiva tomó inesperada decisión con los puntos en La casa de los famosos Colombia

El invitado VIP tuvo que elegir a los participantes que mejor lo atendieron durante su visita al reality

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Rogelio Pataquiva tomó inesperada decisión con los puntos en La casa de los famosos
Rogelio Pataquiva tomó inesperada decisión con los puntos en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

La dinámica de invitados VIP sigue cambiando el ambiente dentro de La casa de los famosos Colombia y esta vez quien dio de qué hablar fue Rogelio Pataquiva, quien convivió durante un día con los participantes y luego tomó una importante decisión sobre los puntos de la prueba.

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El personaje llegó a la casa más famosa del país como parte de la actividad especial propuesta por El Jefe, en la que varias celebridades ingresan al reality para ser atendidas por los famosos.

Dependiendo del trato, actitud y atención que reciban, los invitados tienen el poder de entregar puntos que pueden traer un beneficio o un castigo para los participantes.

¿Por qué Rogelio Pataquiva estuvo dentro de La casa de los famosos Colombia?

Durante esta semana, El Jefe anunció una nueva dinámica en la que diferentes invitados VIP ingresarían al reality para convivir temporalmente con los participantes.

Los famosos debían encargarse de atender todas las necesidades y peticiones de los visitantes, quienes permanecen en el cuarto tormenta y evalúan el comportamiento de cada uno de los concursantes.

La primera invitada fue Violeta Bergonzi, quien protagonizó varios momentos polémicos dentro de la casa debido a sus comentarios y bromas hacia algunos participantes.

Sus intervenciones generaron incomodidad en varios famosos, quienes posteriormente expresaron su molestia por algunas de las situaciones que se vivieron durante su visita.

Después llegó Rogelio Pataquiva, personaje interpretado por el humorista Hassam, quien ingresó con su característico humor y personalidad irreverente. Durante su estadía compartió con los participantes y puso a prueba la paciencia y atención de cada uno de ellos.

Así repartió Rogelio Pataquiva los puntos entre los famosos del reality
Rogelio Pataquiva sorprendió con los puntos que repartió en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

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¿A quién le dejó los puntos Rogelio Pataquiva dentro de La casa de los famosos?

Al finalizar la dinámica, Rogelio tuvo que elegir a los famosos que, según él, mejor lo atendieron durante su permanencia en la casa.

Cada invitado VIP tiene la posibilidad de entregar 200 y 100 puntos a los participantes que considere más destacados en la actividad.

Anteriormente, Violeta Bergonzi le había otorgado 200 puntos a Alejandro Estrada por su trabajo en la cocina y 100 puntos a Mariana Zapata por su actitud y disposición durante la visita.

En esta ocasión, Rogelio sorprendió a los participantes con su decisión y eligió a Beba para darle los 200 puntos porque fue la persona que más pendiente estuvo de él. Asimismo, decidió entregarle los otros 100 puntos a Tebi para recompensar los años perdidos al ser reconocido como su hijo perdido.

La decisión generó expectativa entre los participantes, quienes saben que cada punto puede ser clave para definir el presupuesto y las dinámicas de convivencia dentro de la competencia.

Rogelio Pataquiva le otorgó a Beba y Tebi los puntos del beneficio
Rogelio Pataquiva le otorgó a Beba y Tebi los puntos del beneficio (Foto Canal RCN)
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