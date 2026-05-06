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Silvestre Dangond causa revuelo al besar a una mujer que no es su esposa en concierto | VIDEO

El cantante fue captado besando a una mujer durante un concierto y el video ya es viral en redes

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Silvestre Dangond sorprende tras aparecer besando a una mujer durante show
Silvestre Dangond sorprende tras aparecer besando a una mujer durante show (Foto Giorgio Viera / AFP)

Silvestre Dangond volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, esta vez no por su música ni por alguno de sus conciertos, sino por un video viral en el que aparece besando a una mujer durante una presentación.

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Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales y desataron todo tipo de comentarios entre los seguidores del artista vallenato, quienes se preguntan quién es la mujer que aparece en el video.

Captan a Silvestre Dangond besando a una mujer en pleno concierto
Captan a Silvestre Dangond besando a una mujer en pleno concierto (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Quién es la esposa de Silvestre Dangond?

El cantante mantiene una relación desde hace varios años con Piery Avendaño. Ambos son oriundos de Urumita, en el departamento de La Guajira, y llevan más de 15 años juntos.

La historia de amor de la pareja incluso inspiró una de las canciones más conocidas del artista, “La vallenata”, tema en el que Silvestre cuenta parte de cómo conoció a Piery y la relación que construyeron con el paso de los años.

Según lo que el cantante escribió en la canción, Piery se trasladó a Bogotá para continuar sus estudios, mientras él trabajaba por abrirse camino en la música.

Aunque su relación ha atravesado momentos difíciles, especialmente relacionados con excesos y problemas personales del artista, ambos han continuado juntos.

Piery suele mantener un perfil bajo y alejado de la exposición pública. Se conoce que es abogada y que junto al cantante tiene tres hijos: Luis José, Silvestre José y José Silvestre.

Video de Silvestre Dangond besando a otra mujer desata revuelo en redes
Video de Silvestre Dangond besando a otra mujer desata revuelo en redes (Foto Monica Schipper / AFP)

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¿Cuál es el video de Silvestre Dangond besando a una mujer que no es su esposa?

El video que se hizo viral muestra a Silvestre Dangond durante un concierto en Chile compartiendo con una asistente que se encontraba cerca del escenario.

En las imágenes se observa cómo el cantante se acerca a la mujer y le da un beso, situación que sorprende a la seguidora. Segundos después, vuelve a besarla y la mujer reacciona sorprendida y emocionada ante lo sucedido.

El clip rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron sobre el comportamiento del cantante y especularon sobre si se trataba simplemente de una interacción con una fanática o de algo más.

Otros internautas cuestionaron el gesto debido a que el artista continúa casado con Piery Avendaño.

Hasta el momento, Silvestre Dangond no se ha pronunciado públicamente sobre el video ni sobre las reacciones que ha generado en redes sociales.

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