Alexa Torrex desmintió rumores sobre suspuesta cercanía con Melissa Gate tras La casa de los famosos

La salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia dejó nuevas declaraciones sobre su paso por el programa. Una de las más comentadas estuvo relacionada con Melissa Gate y los rumores que surgieron sobre una posible cercanía.

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¿Qué rumores había de Alexa Torrex y Melissa Gate?

Desde el ingreso de Alexa Torrex a La casa de los famosos Colombia, en redes sociales comenzaron las comparaciones con Melissa Gate por algunas actitudes y reacciones dentro del programa.

Incluso, Karola llegó a afirmar que Melissa habría ayudado a Alexa antes de entrar al reality, dándole consejos para destacarse dentro del programa. Estas versiones aumentaron luego de que Melissa reconociera que le gustaba la manera en la que Alexa se desenvolvía en la casa.

En redes rumoraban supuesta ayuda de Melissa Gate a Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

Según lo que se comentó en redes, Alexa habría tomado algunos “tips” relacionados con la estrategia y la forma de responder en ciertas dinámicas. Esto llevó a que algunos internautas aseguraran que existía una preparación previa entre ambas.

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¿Qué ha dicho Melissa Gate sobre Alexa Torrex?

Las especulaciones aumentaron porque Melissa Gate ya había sido una participante que generó conversación en temporadas anteriores y muchos seguidores encontraron similitudes entre las dos creadoras de contenido.

Melissa Gate opina sobre Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Melissa también se pronunció en varias oportunidades sobre Alexa Torrex mientras ella permanecía dentro del reality. A través de sus redes sociales publicó mensajes de apoyo en los que resaltó la actitud de Alexa frente a diferentes situaciones de convivencia.

Gate también afirmó sentirse identificada con Alexa por algunas similitudes en su personalidad y por la manera en la que reaccionaba bajo presión dentro del reality.

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¿Qué contó Alexa Torrex sobre Melissa Gate?

En medio de una entrevista con La Mega, Alexa Torrex fue consultada sobre los rumores acerca de las supuestas enseñanzas que habría recibido de Melissa Gate antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia. Frente a esto, la creadora de contenido aclaró que esas versiones no eran ciertas.

Alexa explicó que sí había visto temporadas anteriores del reality y que era seguidora del programa desde hace tiempo. Además, reconoció que admiraba a varios participantes que hicieron parte del formato.

Sin embargo, negó haber recibido clases o asesorías por parte de Melissa Gate para desenvolverse dentro de la competencia. Incluso, aseguró que si realmente hubiese tenido una preparación tan detallada, probablemente su paso por el reality habría sido diferente.

“Melissa no me dio clases, nunca le pagué ni nada”, afirmó.

La exparticipante también contó que Melissa únicamente le compartía consejos relacionados con mantener el control emocional dentro del programa.