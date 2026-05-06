La llegada de nuevos invitados sigue cambiando el rumbo de La casa de los famosos Colombia, y tras un reciente anuncio en plena gala, Kimberly Reyes está a punto de ingresar con un papel que influirá en la dinámica del juego.

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¿Cuándo llegará Kimberly Reyes a La casa de los famosos Colombia?

La actriz Kimberly Reyes, conocida por su participación en producciones como Diomedes Díaz y Entre Panas, llegará a La casa de los famosos Colombia como parte de la dinámica de invitados VIP el 7 de mayo.

La noticia fue anunciada por Carla Giraldo, presentadora del programa, durante la gala del 5 de mayo. Su ingreso hace parte de una estrategia del reality para introducir nuevas experiencias dentro de la convivencia.

Kimberly Reyes visitará La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué hará Kimberly Reyes como invitada VIP en La casa de los famosos Colombia?

Durante su participación, Kimberly Reyes tendrá el rol de invitada VIP, lo que implica evaluar el comportamiento de los concursantes mientras interactúa con ellos dentro de la casa.

Bajo el formato de “huésped por un día”, los participantes deberán asumir roles específicos para atender al invitado. A partir de esa interacción, el visitante evaluará su comportamiento y asignará beneficios o castigos según el desempeño de cada uno, lo que puede influir en el desarrollo del juego.

Kimberly Reyes ingresará como invitada VIP a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Esta dinámica convierte la actividad en una prueba individual, ya que cada acción puede impactar la permanencia o las ventajas dentro del reality. Además, estas visitas suelen generar cambios en la convivencia, ya que los participantes buscan destacarse frente al invitado.

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¿Qué otros invitados han llegado a La casa de los famosos Colombia?

Antes de la llegada de Kimberly Reyes, otros invitados ya han participado en esta dinámica dentro de la casa más famosa del país.

La primera en ingresar fue Violeta Bergonzi, quien, el 5 de mayo, interactuó con los participantes y dejó momentos que generaron conversación dentro y fuera del programa.

Violeta Bergonzi visitó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, también se confirmó la participación de Rogelio Pataquiva, personaje del comediante Hassam, que ingresó el 6 de mayo bajo esta misma estrategia.

La llegada de Kimberly Reyes continúa aumentado la conversación en redes sociales, donde varios internautas comentan el impacto que podría tener tanto en la dinámica del reality, como el comportamiento de los participantes.