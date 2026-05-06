Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Kimberly Reyes llega a La casa de los famosos Colombia: así será su visita VIP

Kimberly Reyes llegará a La casa de los famosos Colombia como invitada VIP. Su visita impactará la dinámica del reality.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Kimberly Reyes llega a La casa de los famosos Colombia
Kimberly Reyes visitará La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

La llegada de nuevos invitados sigue cambiando el rumbo de La casa de los famosos Colombia, y tras un reciente anuncio en plena gala, Kimberly Reyes está a punto de ingresar con un papel que influirá en la dinámica del juego.

Artículos relacionados

¿Cuándo llegará Kimberly Reyes a La casa de los famosos Colombia?

La actriz Kimberly Reyes, conocida por su participación en producciones como Diomedes Díaz y Entre Panas, llegará a La casa de los famosos Colombia como parte de la dinámica de invitados VIP el 7 de mayo.

La noticia fue anunciada por Carla Giraldo, presentadora del programa, durante la gala del 5 de mayo. Su ingreso hace parte de una estrategia del reality para introducir nuevas experiencias dentro de la convivencia.

¿Cuándo llegará Kimberly Reyes a La casa de los famosos Colombia?
Kimberly Reyes visitará La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué hará Kimberly Reyes como invitada VIP en La casa de los famosos Colombia?

Durante su participación, Kimberly Reyes tendrá el rol de invitada VIP, lo que implica evaluar el comportamiento de los concursantes mientras interactúa con ellos dentro de la casa.

Bajo el formato de “huésped por un día”, los participantes deberán asumir roles específicos para atender al invitado. A partir de esa interacción, el visitante evaluará su comportamiento y asignará beneficios o castigos según el desempeño de cada uno, lo que puede influir en el desarrollo del juego.

¿Qué hará Kimberly Reyes como invitada VIP en La casa de los famosos Colombia?
Kimberly Reyes ingresará como invitada VIP a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Esta dinámica convierte la actividad en una prueba individual, ya que cada acción puede impactar la permanencia o las ventajas dentro del reality. Además, estas visitas suelen generar cambios en la convivencia, ya que los participantes buscan destacarse frente al invitado.

Artículos relacionados

¿Qué otros invitados han llegado a La casa de los famosos Colombia?

Antes de la llegada de Kimberly Reyes, otros invitados ya han participado en esta dinámica dentro de la casa más famosa del país.

La primera en ingresar fue Violeta Bergonzi, quien, el 5 de mayo, interactuó con los participantes y dejó momentos que generaron conversación dentro y fuera del programa.

¿Qué otros invitados han llegado a La casa de los famosos Colombia?
Violeta Bergonzi visitó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, también se confirmó la participación de Rogelio Pataquiva, personaje del comediante Hassam, que ingresó el 6 de mayo bajo esta misma estrategia.

La llegada de Kimberly Reyes continúa aumentado la conversación en redes sociales, donde varios internautas comentan el impacto que podría tener tanto en la dinámica del reality, como el comportamiento de los participantes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Beba y Mariana Zapata se lanzaron pullas en La casa de los famosos La casa de los famosos

Beba y Mariana Zapata se lanzaron pullas en La casa de los famosos Colombia; ¿qué pasó?

Beba y Mariana protagonizaron un cruce en La casa de los famosos Colombia durante la visita de Hassam como invitado VIP.

Violeta Bergonzi responde a críticas tras su paso por La casa de los famosos Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi responde a críticas tras su paso por La casa de los famosos Colombia: esto dijo

Violeta explicó sus disculpas y respondió a las críticas por su actitud dentro de la casa y lo ocurrido con Mariana

Alexa Torrex sorprende al revelar quién, según ella, ganaría La casa de los famosos

Alexa Torrex sorprende al revelar quién, según ella, ganaría La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex, tras su salida de La casa de los famosos Colombia, habló sobre sus favoritos para ganar la competencia.

Lo más superlike

Alejandro Riaño canceló parte de su gira en Europa Alejandro Riaño

Alejandro Riaño canceló parte de su gira en Europa; el motivo de su decisión conmocionó a sus fans

Alejandro Riaño generó reacciones tras compartir un mensaje en el que reveló detalles sobre sus problemas de salud.

Silvestre Dangond sorprende tras aparecer besando a una mujer durante show Silvestre Dangond

Silvestre Dangond causa revuelo al besar a una mujer que no es su esposa en concierto | VIDEO

Encuentran sin vida a reconocida cantante tras dos semanas desaparecida: esto se sabe Viral

Encuentran sin vida a reconocida cantante tras estar desaparecida por dos semanas: esto se sabe

Estudios revelan que el café en dosis moderadas. Salud

Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe