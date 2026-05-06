Tras la presentación más reciente de Carin León, se registró una situación que involucró a su esposa, Meylin Zúñiga, luego de un incidente en un elevador utilizado para la salida del equipo del recinto.

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¿Qué le pasó a Meylin Zúñiga, esposa de Carin León?

De acuerdo con versiones compartidas por asistentes y reportes difundidos por la comunicadora Chamonic, el equipo de Carin León utilizó un elevador que conducía a la salida trasera del lugar donde se realizó el evento.

En ese momento, se habría presentado una sobrecarga de personas dentro del lugar.

Meylin Zúñiga, esposa de Carin León, sufrió accidente en ascensor / (Foto de AFP)

Según lo informado, el ascensor habría descendido de forma repentina aproximadamente un piso. En ese contexto, Mey Zúñiga resultó afectada físicamente, lo que motivó la atención inmediata por parte del equipo cercano al cantante.

Testimonios indican que León reaccionó de manera rápida para trasladarla a un centro médico.

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¿Qué ha dicho Carin León sobre el accidente de su esposa?

Carin León se pronunció sobre el accidente que sufrió su esposa, aunque sus declaraciones fueron breves y enfocadas en aclarar lo ocurrido en medio de la confusión inicial.

De acuerdo con lo que se ha reportado, el cantante explicó a medios y asistentes que la situación involucró a su pareja. En ese momento, buscó desmentir versiones que comenzaron a circular en las que se afirmaba que él habría resultado herido durante el incidente.

"No pasa nada, nada más se pegó en un pie", dijo.

Más allá de esto, el artista no ha emitido un comunicado extenso ni ha entrado en detalles adicionales sobre el hecho.

Carin León se pronuncia tras el accidente de su esposa / (Foto de AFP)

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¿Cuál es el estado de salud de Meylin Zúñiga tras el accidente en elevador?

Tras el hecho, Meylin Zúñiga fue trasladada a un centro médico donde recibió valoración profesional. La información conocida hasta el momento indica que presentó una fractura en el tobillo, por lo que permanece en proceso de recuperación.

"Gracias por sus mensajitos. Tuvimos una noche increíble, pero lo tomaré como un buen augurio: rómpete una pierna", dijo ella.

Carin, por su parte, acompañó el traslado y, según los reportes, estuvo pendiente de la atención médica desde el momento del incidente.

El caso continúa generando consultas en redes sociales, especialmente sobre las condiciones en las que ocurrió el hecho y la evolución de la recuperación de Meylin Zúñiga.