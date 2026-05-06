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Jessi Uribe conmocionó con un tierno video entre Paola Jara y Emilia: ¿dejó ver a su hija?

Jessi Uribe emocionó las redes sociales con tierno video de Paola Jara jugando con Emilia durante su gira por Europa.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jessi Uribe conmociona con tierno video junto a Paola Jara y Emilia
Jessi Uribe conmociona con tierno video de Paola Jara y Emilia. (AFP/ Frazer Harrison)

El 19 de noviembre de 2025, Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron el nacimiento de Emilia, la única hija de su matrimonio, pues el cantante tiene otros cuatro herederos con su primera esposa.

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Sin duda, tras la noticia del embarazo de la cantante, se esperaba la llegada de la niña, pues fue uno de los anuncios más importantes del mundo del entretenimiento del año pasado.

Emilia llegó a la vida de los artistas para llenarlos de felicidad y sueños cumplidos, pues Paola había revelado que, ella creyó que nunca se convertiría en madre, ya que había perdido dos bebés y por esto, pensó que, por su edad, esto ya no ocurriría.

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Lo que contó Jara causó conmoción, pues nadie sabía esto y lo que más impactó es que uno de esos trágicos días, ellos tuvieron que subirse al escenario para cumplir con su trabajo.

Como se esperaba, Emilia llegó para ponerle más emoción a los cantantes y en video quedó registrado uno de esos hermosos momentos.

Jessi Uribe comparte video con Paola Jara y Emilia
Jessi Uribe conmociona con tierno video junto a Paola Jara y Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)

¿Cuál es el video de Paola Jara y Emilia jugando?

A través de sus historias en Instagram, Jessi Uribe reveló un video en horas de la tarde de este miércoles 6 de mayo, en el que se ve a Paola Jara con Emilia.

En el clip quedó registrado el tierno momento en el que la artista se divierte con la niña, pues la alza en sus brazos hace como si cayera, lo que genera la risa de la bebé, de hecho, la historia no era para mostrarlas, sino para dejar ver lo que cenarían.

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Pero, como se escucha la carcajada de Emilia, Uribe decide grabar el divertido y tierno momento.

¿Qué ha dicho Paola Jara y Jessi Uribe de revelar el rostro de Emilia?

Jessi Uribe ha revelado más detalles del rostro de Emilia, pues él la grabó desde un ángulo en el que se le veía con más detalle sus facciones, sin embargo, no la dejó ver de frente.

Jessi Uribe conmociona con tierno video de Paola Jara y Emilia
Jessi Uribe comparte video con Paola Jara y Emilia. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

Sin embargo, el artista dijo que el día del bautizo de la niña, la presentarían oficialmente.

Por su lado, Paola Jara confesó que, no cree correcto exponer la privacidad de la niña debido a que es todavía muy chiquita y ella ha sido quien más ha tratado de ocultarla.

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