Eidevin López reveló si viajará a República Dominicana a verse con Karola pese a rumores con Jay Torres

Eidevin López reveló si viajará a República Dominicana a verse con Karola tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Eidevin le compuso una canción a Karola tras ser eliminados de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Eidevin López y Karola tienen una relación sentimental?

En un video de RCN Radio, el actor dijo que está manejando su relación con Karola con bastante prudencia, pero que pronto estará en el mismo territorio que la cartagenera y que espera que su encuentro sea una sorpresa para los seguidores.

Desde que ambos salieron se han visto alejados, por lo que se han hecho especulaciones sobre su relación sentimental.

Karola, por su parte, hizo un post celebrando un logro digital en el que subió un pantallazo de la canción Día 29 que le dedicó Eidevin, dejando ver que siguen en contacto a pesar de los rumores.

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En redes se empezó a decir que supuestamente la influenciadora estaría dudando de su vínculo por un acercamiento con Jay Torres.

López no se ha referido al asunto y, por el contrario, ha explicado los motivos del nombre de su canción en honor a Karola.

Según él, eligió Día 29 porque era el número de días que llevaba en la competencia cuando ella ingresó.

El actor aseguró que Karola quedó encantada con la letra y que la composición fue una manera de demostrar su talento musical.

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¿Cómo reaccionó Eidevin a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Eidevin también opinó sobre la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia 3. Con tono burlón, dijo que lo que le espera con su expareja Jhorman Toloza será difícil, pues cuando ella coja el celular y se dé cuenta de que el influenciador ya se mudó, comprenderá que de su compromiso no queda nada.

Estas palabras generaron revuelo en redes, especialmente porque Alexa anunció hace apenas unas horas su regreso a sus cuentas oficiales, lo que abre la expectativa de una posible respuesta directa al comentario de López.