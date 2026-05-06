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Jenny López le dio emotivo regalo de aniversario a Jhonny Rivera; así reaccionó el cantante

Jenny López celebró su aniversario con un detalle único para Jhonny Rivera; la reacción del cantante emocionó a sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Jenny López le regaló un perro a Jhonny Rivera.
Jenny López le regaló un perro a Jhonny Rivera de aniversario. (Foto Canal RCN)

Jenny López derritió corazones al mostrar la sorpresa que le hizo a Jhonny Rivera para celebrar el aniversario de la propuesta de matrimonio.

Jenny López sorprendió a Jhonny Rivera.
Jenny López sorprendió a Jhonny Rivera. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le regaló Jenny López a Jhonny Rivera en su celebración de aniversario de compromiso?

Por medio de su Instagram, la cantante mostró el nuevo integrante del hogar Rivera López: un perro.

Jenny dijo que Jhonny ama los animales y que su nuevo mejor amigo llegará a alegrarle los días y le dará vida a su casa.

El cantante de música popular quedó gratamente sorprendido al ver que le tenían una caja de regalo adornada con globos.

Jhonny abrió la caja y se encontró con la mascota, a quien abrazó de inmediato y calificó como hermoso, mientras agradecía el gesto de su pareja. El clip termina con la pareja dándose un tierno beso.

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La pareja está celebrando su aniversario de compromiso, pues contrajeron matrimonio en febrero de este año en una boda multitudinaria que generó gran expectativa en el mundo del entretenimiento.

En su boda, además, estuvieron presentes varias personalidades del mundo digital como los hermanos Cossio y La Liendra junto a su novia Dani Duke.

Sin embargo, sus colegas cantantes brillaron por su ausencia, lo que generó muchas especulaciones sobre la relación no profesional que Rivera mantiene con otros artistas del género.

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¿En dónde estuvieron de Luna de Miel Jenny López y Jhonny Rivera?

Además, hace poco regresaron de su luna de miel, un viaje por varios lugares de Europa que también causó revuelo, ya que Jenny decidió llevar a varios de sus familiares, lo que generó comentarios encontrados en redes sociales.

Además de la sorpresa, ambos pidieron a sus seguidores que los ayudaran a elegir un buen nombre para el perro, involucrando a su comunidad en un momento familiar.

Por otra parte, Jhonny Rivera estuvo de visita en el programa matutino Buen Día Colombia, donde reveló que es una persona ansiosa y despistada, pero que se siente feliz en su nueva etapa como hombre casado.

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