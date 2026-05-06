Jhorman lanzó mensaje sobre humildad y desató revuelo por posible indirecta para Alexa: esto dijo

Jhorman Toloza compartió con sus miles de seguidores un mensaje que fue interpretado como una indirecta para Alexa Torrex tras salir de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza que habría sido una indirecta para Alexa Torrex?

El ex prometido Alexa Torrex, quien suele reaccionar en sus redes sociales a lo que pasaba con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al compartir una imagen que habla de olvidar la humildad.

“Sé siempre humilde porque lo que Dios da también lo puede quitar”, compartió la frase en forma de cita bíblica.

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Pues muchos usuarios aseguraban que Alexa había salido de La casa de los famosos por su falta de humildad.

Jhorman sorprende con mensaje sobre humildad que usuarios relacionan con Alexa. (Foto: Canal RCN)

Como se conoce, la pareja ha estado en medio de la polémica luego de la cercanía que tuvo Alexa con Tebi en La casa de los famosos Colombia.

Durante su participación, la exparticipante expresó sentimientos por su compañero Tebi Bernal y, en uno de los momentos, habló a las cámaras para dar por terminada su relación con Jhorman, con la que previamente se había comprometido.

Pese a esto, Jhorman Toloza se pronunció inicialmente mostrando su apoyo hacía ella. Sin embargo, posteriormente se presentaron inconvenientes, incluso con la familia de ella.

¿Qué pasó entre Jhorman Toloza y Alexa tras La casa de los famosos Colombia?

Ante esto, Jhorman tomó la decisión de dar por finalizada la relación tras ver que ya no solo era cercanía entre ellos.

En ese proceso, también compartió los cambios que hizo en su vida personal, como su mudanza de la vivienda que compartía con Alexa.

Jhorman sorprende con mensaje sobre humildad que usuarios relacionan con Alexa. (Foto: Canal RCN)

Tras la salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia, Jhorman ha continuado reaccionando en redes sociales.

En una de sus publicaciones, Jhorman se refirió a unas recientes declaraciones que hizo Alexa en una entrevista, en la que expresó que hablaría primero con Tebi y luego con él.

Esta información generó una reacción por parte del creador de contenido, quien dejó clara su postura sobre no querer hablar con ella.

En redes sociales, varios usuarios también han reaccionado a las declaraciones de Jhorman Toloza en las que generalmente genera críticas en redes sociales.