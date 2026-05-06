Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhorman lanzó mensaje sobre humildad y desató revuelo por posible indirecta para Alexa: esto dijo

Jhorman causó revuelo en redes tras lanzar un comentario sobre la humildad que habría sido una indirecta para Alexa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman habría lanzado indirecta a Alexa tras hablar de humildad
Jhorman sorprende con mensaje sobre humildad que usuarios relacionan con Alexa. (Foto: Canal RCN)

Jhorman Toloza compartió con sus miles de seguidores un mensaje que fue interpretado como una indirecta para Alexa Torrex tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jhorman Toloza que habría sido una indirecta para Alexa Torrex?

El ex prometido Alexa Torrex, quien suele reaccionar en sus redes sociales a lo que pasaba con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al compartir una imagen que habla de olvidar la humildad.

“Sé siempre humilde porque lo que Dios da también lo puede quitar”, compartió la frase en forma de cita bíblica.

Artículos relacionados

Pues muchos usuarios aseguraban que Alexa había salido de La casa de los famosos por su falta de humildad.

Jhorman habría lanzado indirecta a Alexa tras hablar de humildad
Jhorman sorprende con mensaje sobre humildad que usuarios relacionan con Alexa. (Foto: Canal RCN)

Como se conoce, la pareja ha estado en medio de la polémica luego de la cercanía que tuvo Alexa con Tebi en La casa de los famosos Colombia.

Durante su participación, la exparticipante expresó sentimientos por su compañero Tebi Bernal y, en uno de los momentos, habló a las cámaras para dar por terminada su relación con Jhorman, con la que previamente se había comprometido.

Pese a esto, Jhorman Toloza se pronunció inicialmente mostrando su apoyo hacía ella. Sin embargo, posteriormente se presentaron inconvenientes, incluso con la familia de ella.

¿Qué pasó entre Jhorman Toloza y Alexa tras La casa de los famosos Colombia?

Ante esto, Jhorman tomó la decisión de dar por finalizada la relación tras ver que ya no solo era cercanía entre ellos.

Artículos relacionados

En ese proceso, también compartió los cambios que hizo en su vida personal, como su mudanza de la vivienda que compartía con Alexa.

Jhorman habría lanzado indirecta a Alexa tras hablar de humildad
Jhorman sorprende con mensaje sobre humildad que usuarios relacionan con Alexa. (Foto: Canal RCN)

Tras la salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia, Jhorman ha continuado reaccionando en redes sociales.

En una de sus publicaciones, Jhorman se refirió a unas recientes declaraciones que hizo Alexa en una entrevista, en la que expresó que hablaría primero con Tebi y luego con él.

Esta información generó una reacción por parte del creador de contenido, quien dejó clara su postura sobre no querer hablar con ella.

En redes sociales, varios usuarios también han reaccionado a las declaraciones de Jhorman Toloza en las que generalmente genera críticas en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Riaño canceló parte de su gira en Europa Alejandro Riaño

Alejandro Riaño canceló parte de su gira en Europa; el motivo de su decisión conmocionó a sus fans

Alejandro Riaño generó reacciones tras compartir un mensaje en el que reveló detalles sobre sus problemas de salud.

Alexa Torrex desmintió rumores sobre suspuesta cercanía con Melissa Gate Melissa Gate

Alexa Torrex desmintió rumores sobre suspuesta cercanía con Melissa Gate tras La casa de los famosos

Alexa Torrex rompió el silencio y desmintió supuesta cercanía con Melissa Gate tras La casa de los famosos Colombia.

¿Lina Tejeiro tendrá un niño? Comentarios de su mamá y hermano desatan teorías Lina Tejeiro

¿Lina Tejeiro tendrá un niño? Comentarios de su mamá y hermano desatan teorías

Mensajes de la mamá y el hermano de Lina desataron rumores sobre el posible género de su bebé

Lo más superlike

Silvestre Dangond sorprende tras aparecer besando a una mujer durante show Silvestre Dangond

Silvestre Dangond causa revuelo al besar a una mujer que no es su esposa en concierto | VIDEO

El cantante fue captado besando a una mujer durante un concierto y el video ya es viral en redes

Encuentran sin vida a reconocida cantante tras dos semanas desaparecida: esto se sabe Viral

Encuentran sin vida a reconocida cantante tras estar desaparecida por dos semanas: esto se sabe

Estudios revelan que el café en dosis moderadas. Salud

Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos

Beba y Mariana Zapata se lanzaron pullas en La casa de los famosos La casa de los famosos

Beba y Mariana Zapata se lanzaron pullas en La casa de los famosos Colombia; ¿qué pasó?

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe