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Alexa Torrex revela que le gustan las mujeres y genera sorpresa: ¿salió del clóset?

Alexa habló de sus gustos amorosos en entrevista y protagonizó un momento que sorprendió a los locutores

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alexa Torrex revela que le gustan las mujeres y genera sorpresa: ¿salió del clóset?
Alexa Torrex revela que le gustan las mujeres y genera sorpresa: ¿salió del clóset? (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex sigue dando de qué hablar por sus declaraciones fuera de la competencia.

En una entrevista reciente, la creadora de contenido sorprendió al hablar abiertamente sobre sus gustos amorosos.

La cucuteña hizo una confesión que no pasó desapercibida y que rápidamente generó conversación en redes sociales, tanto por lo que dijo como por lo que ocurrió en plena entrevista.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre sus gustos por las mujeres?

Durante una entrevista en Radio Uno, Alexa aseguró que le gustan las mujeres, lo que tomó por sorpresa a los locutores del programa. A raíz de esto, uno de los entrevistadores le preguntó si se consideraba bis3xual.

Ante la pregunta, Alexa respondió que no completamente, pero dejó claro que no le incomoda ni le molesta darse un beso con una mujer.

La conversación continuó en ese tono y terminó en un momento inesperado: Alexa se dio un beso con una de las entrevistadoras, lo que generó reacciones inmediatas en cabina.

Este suceso se relacionó con lo que ocurrió dentro del reality, cuando protagonizó un beso con Beba, un momento que ya había generado comentarios durante su paso por el programa.

¿Por qué se besaron Alexa y Beba en La casa de los famosos Colombia?

El beso entre Alexa y Beba ocurrió durante una cena que se ganó el cuarto tormenta como parte de un beneficio dentro de la competencia. En ese espacio, los participantes compartieron comida y bebidas proporcionadas por El Jefe.

Al finalizar la actividad, se dio el momento entre ambas. Beba, antes de retirarse, comentó que Alexa llevaba rato queriendo darle un beso. En medio de la situación, Tebi Bernal intervino acercándolas, lo que terminó en un primer beso breve.

Sin embargo, luego de eso, ambas decidieron repetir el momento, esta vez con un beso más largo, lo que terminó de llamar la atención dentro de la casa.

Alexa Torrex sorprende al revelar que le gustan las mujeres
Alexa Torrex sorprende al revelar que le gustan las mujeres (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante las declaraciones de Alexa?

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios comentaron que ya habían notado este aspecto en Alexa desde antes de su paso por el reality, mientras que otros destacaron su actitud abierta al hablar del tema.

También hubo comentarios señalando que su comportamiento en la entrevista fue inesperado, mientras que otros la defendieron, asegurando que se muestra auténtica y sin filtros.

Alexa Torrex confiesa que le gustan las mujeres, pero no se considera bisexual
Alexa Torrex confiesa que le gustan las mujeres, pero no se considera bis3xual (Foto Canal RCN)
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