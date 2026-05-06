Jhorman Toloza arremete contra el padre de Alexa Torrex: ¿están escandalo los problemas?

Tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia 2026, el pasado domingo 3 de mayo, Jhorman Toloza ha revelado su opinión sobre ella, pues no le gustó las declaraciones que dio su ex luego de su salida.

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Hasta el momento, ha escalado el altercado, pues al parecer, se estaría involucrando la familia de la exparticipante del reality, debido a declaraciones que dio el influenciador, a través de sus redes sociales.

Resulta que, desde una entrevista que salió a la luz en donde Alexa dijo que primero hablaría con Tebi Bernal y luego con Jhorman, su exprometido estalló y arremetió en su contra.

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En todo lo que ha dicho Toloza, se revelaron fuertes declaraciones sobre la familia de la famosa y al parecer, ya habrían intentado contactar a Jhorman.

¿Qué dijo Jhorman Toloza al arremeter en contra del padre de Alexa Torrex?

A través de sus historias en Instagram, en la tarde de este miércoles 6 de mayo, Jhorman Toloza conmocionó con un texto en el que arremetió en contra del padre de Alexa Torrex.

Jhorman Toloza enfrenta al padre de Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con sus declaraciones el pasado martes, el ex de la cantante insinuó que presuntamente la familia de ella la robaba y más cosas, pues dijo que él sabe muchas cosas de las personas en mención.

Al parecer, esto provocó reacciones y por eso, Jhorman escribió en sus redes: “Calvito recocha, no me joda la vida. Vaya llame al mozo de su hija”. Sin duda, esto provocó revuelo en redes.

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¿Cómo ha reaccionado Alexa Torrex a su ex relación tras salir de la casa de los famosos?

Alexa Torrex dejó claro que, primero hablara con Tebi cuando él salga de La casa de los famosos Colombia y luego con Jhorman Toloza, porque ya se había enterado de cosas que su ex ha hecho y dicho.

Jhorman Toloza lanza dura advertencia contra el padre de Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

Por eso es por lo que Toloza se enojó bastante e incluso reaccionó en los comentarios, diciendo que él no es segunda opción y que prácticamente le dijo que se “quedara con el mozo, quien la estaría rechazando”.

Y, según lo que reveló el ex de Alexa es que, al aparecer, ella lo habría llamado de número desconocidos y ahí reiteró que no lo busque.

Sin duda, Jhorman ya no se está callando ni la opinión que tiene de Alexa, debido a que, durante el reality, él no habló mal de ella.