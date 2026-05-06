¿Lina Tejeiro tendrá un niño? Comentarios de su mamá y hermano desatan teorías

Desde que Lina Tejeiro confirmó que está embarazada, las redes sociales no han dejado de hablar sobre la noticia.

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Ahora, nuevos comentarios realizados por personas cercanas a la actriz desataron especulaciones sobre el posible género del bebé.

Aunque Lina todavía no ha revelado si espera una niña o un niño, varios seguidores comenzaron a analizar algunos mensajes publicados por su mamá y su hermano, los cuales para muchos habrían dado una pista importante.

Seguidores creen que Lina Tejeiro espera un niño por este detalle familiar (Foto Canal RCN)

¿Qué comentaron la mamá y el hermano de Lina Tejeiro?

Las teorías comenzaron luego de que el presentador y creador de contenido Carlos Claro compartiera un video hablando sobre la posibilidad de que Lina esté esperando un niño.

En el clip, Carlos mostró algunos comentarios que dejaron la mamá y el hermano de la actriz en la publicación donde confirmó su embarazo. Lo que llamó la atención fue la forma en la que ambos se expresaron, ya que utilizaron frases en masculino.

La mamá de Lina escribió un mensaje hablando sobre esta nueva etapa en la vida de la actriz y mencionó que ahora tendrá “el direct@r” de su vida. Además, cerró el comentario con un “los amo”.

“Te llegó el papel más importante de tu vida, algunas ceces antagonista, otras protagonista, muy rara vez detrás de cámaras, pero lo único cierto es que vas a tener el direct@r de tu vida. El libreto nunca estará escrito, todo es en vivo y al aire. Acá estaré siempre. Los amo”

Por su parte, el hermano de Lina también comentó únicamente “los amo”, detalle que para muchos usuarios no pasó desapercibido.

A raíz de esto, varios seguidores comenzaron a especular que el bebé podría ser un niño, argumentando que, de tratarse de una niña, probablemente habrían utilizado expresiones en femenino.

Sin embargo, hasta el momento, todo sigue siendo una teoría creada por los usuarios en redes sociales, ya que Lina no ha confirmado el género de su bebé.

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¿Qué ha compartido Lina Tejeiro sobre su embarazo?

La actriz confirmó su embarazo el pasado primero de mayo, luego de varias semanas de rumores en redes sociales sobre una posible maternidad.

Posteriormente, compartió nuevas fotografías donde mostró su barriga y habló de esta etapa que está viviendo. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores y celebridades felicitándola por la noticia.

Entre las figuras que reaccionaron estuvieron Claudia Bahamón, Mike Bahía, Greeicy, Silvy Araujo, Fanny Lu, Lorna Cepeda, Pautips y Mafe Méndez, entre otros.

Mientras tanto, las especulaciones sobre el género del bebé continúan creciendo entre sus seguidores.