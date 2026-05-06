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Yeferson Cossio recibió críticas al mostrarse obeso en redes sociales; su publicación dividió opiniones

Yeferson Cossio generó debate tras simular obesidad con inteligencia artificial; su publicación avivó las plataformas digitales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yeferson Cossio es criticado por mostrarse.
Yeferson Cossio es criticado por mostrarse con sobrepeso. (Foto Canal RCN)

Yeferson Cossio causó revuelo al mostrarse obeso en las redes sociales. El creador de contenido usó la inteligencia artificial para alterar su imagen y verse subido de peso.

Yeferson Cossio causó revuelo.
Yeferson Cossio causó revuelo al mostrarse gordo. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Yeferson Cossio recibió críticas en redes sociales?

El clip fue acompañado con un mensaje en el que aseguró que debía bajarle al consumo de empanadas, lo que generó comentarios diversos entre su comunidad digital.

Muchos tomaron la imagen con humor, mientras que otros lo juzgaron por supuestamente burlarse de las personas con sobrepeso.

Cossio compartió más historias en las que mostró el avestruz que se suma a la gran cantidad de animales que ya tiene en su casa.

Entre domésticos y salvajes, el paisa ha rescatado varias criaturas que no podían continuar en sus hábitats naturales.

En reiteradas ocasiones ha manifestado que en su nueva vivienda está acondicionando un espacio especial para brindarles bienestar y seguridad.

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¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio al ver que un fanático se tatuó su rostro?

Hace unos días, Cossio compartió un inesperado encuentro con un fanático que tenía su rostro tatuado en el pecho.

El influenciador se mostró gratamente agradecido por el gesto y calificó la pieza como un trabajo bien hecho, mientras disfrutaban de un concierto.

Este episodio reflejó la intensidad del vínculo que mantiene con su comunidad. Por otra parte, Cossio también mostró las causas de su estrés laboral con unas imágenes en las que se le ve uno de sus ojos rojos, explicando que debía asistir a chequeos médicos.

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Recordó que a finales del año pasado enfrentó graves problemas en su corazón, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Mientras algunos internautas aseguran que son males buscados por su estilo de vida, él insiste en que no descansa por estar al frente de sus negocios y proyectos.

Además, los internautas están a la espera de cómo se desarrolla el problema legal que mantiene con una reconocida aerolínea colombiana, con la que asegura haber tenido un malentendido por un elemento químico que llevaba en su equipaje de mano.

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