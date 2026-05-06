En los últimos meses, el nombre de Norma Nivia y Mateo Varela se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por ser creadores de contenido, sino que también, por consolidarse como una de las parejas más destacadas del entretenimiento colombiano.

Además, ambas celebridades tuvieron la oportunidad de conocerse cuando hicieron parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que adquirieron gran popularidad.

Por este motivo, varios internautas se han sorprendido con todos los detalles que se han llevado a cabo entre Norma Nivia y Mateo Varela, quienes sorprendieron con emotivas fotografías compartidas en sus redes.

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¿Cuál fue la emotiva publicación que compartió Norma Nivia con Mateo Varela?

Cabe destacar que Mateo Varela y Norma Nivia se han destacado por compartir varios sucesos de lo que hacen en su vida cotidiana, en especial, por mantenerlos informados de todo lo que hacen y por esta razón, internautas opinan si Mateo le hizo algún tipo de propuesta de matrimonio al aparecer de viaje.

Esto compartió Mateo Varela con Norma Nivia. | Foto: Buen Día, Colombia

Recientemente, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las redes sociales tras una emotiva publicación que compartió Mateo Varela en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 957 mil seguidores, en la que expreso las siguientes palabras:

“Te voy a elegir todos los días de mi vida. En lo mutuo no hay duda. Imagina tener a alguien que comprenda tu mente. Dos almas nunca se conocen por accidente, ojalá nos hagamos reír toda la vida. Elegirnos es una promesa que se renueva en lo simple”, agregó Mateo Varela en la descripción con Norma Nivia.

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En medio de esta romántica publicación, una ola de internautas ha generado diversos comentarios a través de las distintas plataformas digitales al demostrar que su relación aún se mantiene a pesar de conocerse en un reality.

¿Cómo se conocieron Norma Nivia y Mateo Varela en el pasado?

Recordemos que, en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, Norma Nivia y Mateo Varela adquirieron gran visibilidad al conocerse.

¿Cómo se conocieron Norma Nivia y Mateo Varela? | Foto: Canal RCN

Posterior a su paso en La casa de los famosos Colombia, Norma Nivia y Mateo Varela demostraron que su conexión iba más allá del reality, pues, en la actualidad siguen juntos.