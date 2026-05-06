Exnovia de La Liendra recordó al influenciador tras arriesgado documental en zona de tolerancia

Mercedes Uhia, exnovia de Mauricio Gómez ‘La Liendra’, se pronunció tras la publicación de un documental del influenciador en el que muestra su paso por una zona de tolerancia. Su reacción surgió a partir de una dinámica en redes sociales, donde recordó su relación con él y habló sobre su evolución en plataformas digitales.

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¿Qué dijo Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra, sobre el creador de contenido?

En los últimos días el nombre de La Liendra fue tendencia en las redes sociales luego de que mostrara el detrás de cámara de su nuevo documental inspirado en zonas de tolerancia de Medellín, Colombia. El joven influenciador enseñó el paso a paso de su camuflaje para infiltrarse en esta zona y documentar lo que ocurría allí dentro con mujeres que trabajaban en la zona.

Reaparece el pasado de La Liendra: su exnovia habló tras su documental. (Foto Canal RCN).

A raíz de esta popularidad, internautas aprovecharon una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por Mercedes Uhia a través de sus redes sociales para preguntarle qué opinaba sobre el crecimiento del influenciador en redes sociales.

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Ante esto, la joven influenciadora mencionó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que su reconocimiento se debía la disciplina que siempre lo ha caracterizado.

"Siento que a ese nivel ya no es suerte, es disciplina... Y él siempre ha sido muy disciplinado"

Con esto, Uhia destacó el proceso y la constancia del creador de contenido, al señalar que su crecimiento en redes sociales respondió más a la disciplina que a la suerte.

¿Quién es Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra?

Antes de su relación con Luisa Castro y Dani Dani Duke, La Liendra estuvo vinculado sentimentalmente con Mercedes Andrea Uhia, una joven aficionada a los tatuajes que se volvió conocida en redes en 2020, cuando reaccionó tras no ser mencionada por el influenciador en una dinámica de preguntas.

En medio de la polémica, Uhia aseguró que lo conoció cuando aún no era famoso y que la relación terminó porque él habría cambiado con la fama. La Liendra negó ese vínculo y cuestionó sus declaraciones, mientras de ella se conoce poco más allá de su actividad en Instagram y su interés por el modelaje.