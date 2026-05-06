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Sale a la luz foto de Sonia Restrepo tras su primer parto a los 15 años

Se reveló foto de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, cuando apenas tenía 15 años tras dar a luz a su primera hija.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La imagen de Sonia Restrepo tras su primer parto
Revelan foto de Sonia Restrepo tras convertirse en madre a los 15 años. (Foto/ Canal RCN)

Tras la muerte de Yeison Jiménez el pasado sábado 10 de mayo, Sonia Restrepo ha despertado mucha curiosidad por parte del público, pues siempre se mantuvo lejos de la exposición pública y hasta hoy, sigue pasando lo mismo.

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Por eso, cada vez que la esposa del artista reaparece en redes, causa un gran revuelo, precisamente porque al hacerlo, el público busca conocer detalles de ella, más ahora que atraviesa un vuelo por la partida de Jiménez.

Justo, en los últimos días se ha hablado mucho sobre ella, ya que se están conociendo detalles de su vida y relación con el artista.

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De hecho, en las plataformas digitales está circulando una foto de Sonia, cuando apenas tenía quince años y ya había nacido su primera hija, Camila, a quien Yeison quiso como si él hubiese sido el padre biológico.

¿Cuál es la foto de Sonia Restrepo tras su primer parto a los 15 años?

Mencionado anteriormente, se volvió a hablar de Yeison Jiménez públicamente luego de que Sonia Restrepo revelara detalles de su vida privada y relación con el artista.

Revelan foto de Sonia Restrepo tras convertirse en madre a los 15 años
Sale a la luz imagen de Sonia Restrepo a los 15 tras dar a luz. (Foto/ Canal RCN)

Además, una foto de ella cuando apenas tenía 15 años está circulando en las plataformas digitales, pues el revuelo es porque en esa imagen ella ya era mamá y en sus brazos cargaba a su pequeña Camila recién nacida.

En la foto se ve a Sonia luciendo su cabello negro y por supuesto, se veía de su edad para ese entonces, pero el impacto es ver a una joven cargando a su bebé.

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La imagen causó conmoción porque las mujeres en redes empatizaron con ella por el hecho de ser una madre soltera.

¿Qué ha pasado con Sonia Resrepo tras la muerte de Yeison Jiménez?

De la viuda de Yeison Jiménez se conoció que el pasado domingo 3 de mayo cumplió años y fue por una amiga del cantante que se supo este acontecimiento.

Sale a la luz imagen de Sonia Restrepo a los 15 tras dar a luz
La imagen de Sonia Restrepo tras su primer parto. (Foto/ Canal RCN)

Como ya se sabe, ella tiene sus cuentas privadas y no se sabe mucho de lo que publique, pero lo que sí se conoce por otros, es que ella quiere hacer que el legado de Yeison Jiménez se mantenga vivo y hará lo posible para que se haga su voluntad.

Entre otros detalles, Sonia reapareció en redes durante el cumpleaños de la madre del cantante y con esto se sabe que sigue manteniendo una relación con la familia de su esposo.

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