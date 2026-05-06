La salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia ha seguido dando de qué hablar entre los seguidores del reality. Tras su salida, la influenciadora se refirió a los participantes que siguen en la casa y a quienes, según ella, podrían llegar a la final del programa.

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¿Por qué Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia?

La eliminación de Alexa Torrex, que se llevó a cabo el 3 de mayo de 2026, se definió en la más reciente jornada del reality, cuando obtuvo el porcentaje más bajo de apoyo del público. Con un 17,26% de los votos, su permanencia llegó a su fin.

Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Los resultados de esa votación fueron:

Alejandro Estrada con 27,70%

Mariana Zapata con 20,39%

Tebi Bernal con 17,34%

Valentino Lázaro con 17,30%

Alexa Torrex con 17,26%.

Aunque dentro de la casa era vista como una participante fuerte, fue el apoyo del público el que terminó marcando su salida.

Antes de irse, Alexa tomó una última decisión dentro del juego y dejó nominado a Juanda Caribe, una acción que generó comentarios entre los demás participantes y abrió nuevas lecturas sobre la estrategia en la competencia.

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¿Qué dijo Alexa Torrex tras su participación en La casa de los famosos Colombia?

Después de salir del reality, Alexa Torrex habló sobre distintos momentos de su experiencia dentro del programa. Uno de los temas que más mencionó fue la forma en la que tomó algunas decisiones personales. En ese sentido, destacó que no se arrepiente de su cercanía con Tebi.

Alexa Torrex habló de su participación en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

También contó cómo ha sido su regreso a la vida fuera del reality, explicando que aún está en proceso de adaptación tras el cambio de dinámica. En sus declaraciones, señaló que ahora quiere enfocarse en resolver asuntos personales que quedaron en pausa, como la relación con Jhorman, su expareja.

En otra entrevista, fue consultada sobre los participantes que, en su opinión, debieron permanecer más tiempo en la competencia. Allí mencionó a Karola, a quien consideró una concursante con potencial para seguir avanzando en el juego.

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¿Quién podría ganar La casa de los famosos Colombia, según Alexa Torrex?

En medio de sus declaraciones, Alexa Torrex también fue consultada sobre quién podría ganar el reality. Desde su punto de vista, señaló a Alejandro Estrada y Tebi Bernal como dos de los participantes con mayores posibilidades de llegar a la final.

Según explicó, ambos han tenido un desempeño constante dentro de la competencia, por lo que los considera opciones a tener en cuenta en la recta final del programa.

Sus opiniones se suman a las distintas lecturas que han surgido por parte de exparticipantes sobre el desarrollo de la convivencia en la casa.