Alejandro Riaño canceló parte de su gira en Europa; el motivo de su decisión conmocionó a sus fans

Alejandro Riaño sorprendió a sus seguidores luego de confirmar que tuvo que detener parte de su gira en Europa debido a situaciones relacionadas con su salud.

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¿Por qué Alejandro Riaño canceló fechas de ‘The Juanpis Live Show’?

El comediante y actor colombiano Alejandro Riaño confirmó que algunas de las fechas programadas de ‘The Juanpis Live Show’ en Europa no podrán realizarse.

La información fue compartida por el mismo humorista a través de sus historias de Instagram, donde explicó que atraviesa un momento complejo relacionado con el estrés y la ansiedad.

Según comentó, la exigencia laboral acumulada durante los últimos meses comenzó a reflejarse en diferentes síntomas físicos. Riaño aseguró que presentó caída del cabello y llagas, situación que lo llevó a tomar la decisión de hacer una pausa en medio de la gira.

“Me empezó a dar ataques de 4ns13d4d, pánico escénico… no dormí como en semana y media”, dijo.

Alejandro Riaño genera preocupación en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

El creador de contenido expresó que intentó mantener los compromisos hasta el final, pese a las advertencias médicas y a las posibles consecuencias económicas derivadas de las cancelaciones. Sin embargo, señaló que decidió priorizar su bienestar antes de continuar con las presentaciones.

Las declaraciones del comediante generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde varios internautas afirmaron que es importante hablar sobre las cargas emocionales que enfrentan las figuras públicas.

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¿Qué dijo Alejandro Riaño sobre su estado de salud?

A través de sus redes sociales, Alejandro Riaño aseguró que necesita detener sus actividades para enfocarse en su recuperación. El humorista explicó que no se trata de unas vacaciones ni de un descanso momentáneo, sino de una decisión necesaria para atender su salud física y mental.

“No imaginan lo mal que me siento por ejecutar esta cancelación”, expresó.

Además, comentó que prefiere hacer una pausa ahora y regresar más adelante en mejores condiciones, en lugar de continuar con una carga laboral que pueda afectar aún más su salud.

Riaño también dejó claro que detrás de ‘The Juanpis Live Show’ existe una responsabilidad amplia, ya que no solo interpreta un personaje, sino que además lidera proyectos empresariales.

Por ahora, el comediante continúa enfocado en su recuperación y no ha confirmado cuándo retomará oficialmente las fechas pendientes de su gira internacional.