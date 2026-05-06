Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así quedó la placa parcial de La casa de los famosos Colombia: estos son los participantes en riesgo

Ya se definieron los famosos en riesgo de eliminación y tres participantes aseguraron el top 6

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Así quedó la placa parcial de La casa de los famosos Colombia
Así quedó la placa parcial de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

La competencia en La casa de los famosos Colombia está cada vez más cerca de su recta final y ya solo quedan siete participantes luchando por un lugar en el esperado top 4 de la temporada.

En la semana 17 del reality ya quedó definida la placa parcial de nominados, dejando a varios famosos en riesgo de convertirse en el próximo eliminado de la competencia.

Ahora, todo dependerá de lo que ocurra con la prueba de salvación, la cual deberán disputar junto al líder de la semana, Valentino.

¿Cómo fue la dinámica de nominación en La casa de los famosos Colombia?

La noche de nominación se realizó a través de una dinámica con una ruleta, en la que cada participante debía girarla para definir cuántos puntos podía otorgar a sus compañeros.

Beba fue la primera en pasar y obtuvo la opción de dar tres puntos de frente. Decidió entregárselos a Campanita. Más adelante, en el confesionario, le dio seis puntos a Alejandro Estrada y ocho a Tebi Bernal.

Luego pasó Mariana Zapata, quien obtuvo uno, dos y tres puntos. La paisa decidió darle un punto a Tebi, dos a Alejandro y tres a Beba.

Tebi, por su parte, recibió la posibilidad de otorgar dos, tres y seis puntos. El creador de contenido le dio seis puntos a Beba porque considera que no ha estado suficientemente expuesta en placa, tres puntos a Campanita y dos a Alejandro.

Juanda Caribe tuvo que dar sus puntos de frente. Le entregó tres puntos a Alejandro Estrada, dos a Beba y uno a Tebi, todos bajo el argumento de estrategia.

Campanita recibió la misma dinámica que Juanda y decidió darle tres puntos a Alejandro, dos a Tebi y uno a Beba.

Finalmente, Alejandro Estrada otorgó tres puntos de frente a Tebi y, en el confesionario, le dio seis puntos a Campanita y ocho a Beba.

¿Cómo quedó la placa parcial de nominados?

La placa parcial quedó conformada por Juanda Caribe, quien fue nominado directamente por la eliminada de la semana pasada, Alexa Torrex.

A él se suman Beba y Alejandro Estrada, quienes acumularon la mayor cantidad de votos durante la gala de nominación.

Y por decisión del público, Campanita también quedó en riesgo de eliminación.

Uno de ellos abandonará la competencia si no logra quedarse con el poder de salvación, beneficio que disputarán frente a Valentino, actual líder de la semana.

Beba, Campanita, Alejandro y Juandas Caribe están en riesgo de eliminación.
Beba, Campanita, Alejandro y Juandas Caribe están en riesgo de eliminación. (Foto Canal RCN)

¿Quiénes ya están en el top 6?

El primer famoso en asegurar su lugar en el top 6 fue Valentino, quien ganó la prueba de liderazgo frente a Campanita.

La segunda participante en entrar oficialmente al top 6 fue Mariana Zapata, luego de que Juanda Caribe utilizara sobre ella el poder de inmunidad, evitando que pudiera ser nominada esta semana.

El tercer integrante del top 6 fue Tebi Bernal, quien logró avanzar una semana más en la competencia al no quedar nominado ni por la casa ni por el público.

El top seis de La casa de los famosos Colombia
El top seis de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Revelan los próximos invitados VIP que llegarán a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Revelan los próximos invitados VIP que llegarán a La casa de los famosos Colombia: estos son

Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron los dos nuevos invitados VIP que llegarán a La casa de los famosos Colombia el viernes 8 de mayo.

Rogelio Pataquiva tomó inesperada decisión con los puntos en La casa de los famosos La casa de los famosos

Rogelio Pataquiva tomó inesperada decisión con los puntos en La casa de los famosos Colombia

El invitado VIP tuvo que elegir a los participantes que mejor lo atendieron durante su visita al reality

Beba y Mariana Zapata se lanzaron pullas en La casa de los famosos La casa de los famosos

Beba y Mariana Zapata se lanzaron pullas en La casa de los famosos Colombia; ¿qué pasó?

Beba y Mariana protagonizaron un cruce en La casa de los famosos Colombia durante la visita de Hassam como invitado VIP.

Lo más superlike

Taliana Vargas rompió el silencio y hablo sobre la maternidad Talento nacional

Taliana Vargas sorprendió al confesar cómo se siente en su rol como madre: “Siento culpa”

Taliana Vargas sorprendió al hablar del sentimiento que la acompaña mientras intenta equilibrar su familia y su vida pública.

Silvestre Dangond sorprende tras aparecer besando a una mujer durante show Silvestre Dangond

Silvestre Dangond causa revuelo al besar a una mujer que no es su esposa en concierto | VIDEO

Encuentran sin vida a reconocida cantante tras dos semanas desaparecida: esto se sabe Viral

Encuentran sin vida a reconocida cantante tras estar desaparecida por dos semanas: esto se sabe

Estudios revelan que el café en dosis moderadas. Salud

Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe