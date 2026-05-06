Así quedó la placa parcial de La casa de los famosos Colombia: estos son los participantes en riesgo

La competencia en La casa de los famosos Colombia está cada vez más cerca de su recta final y ya solo quedan siete participantes luchando por un lugar en el esperado top 4 de la temporada.

En la semana 17 del reality ya quedó definida la placa parcial de nominados, dejando a varios famosos en riesgo de convertirse en el próximo eliminado de la competencia.

Ahora, todo dependerá de lo que ocurra con la prueba de salvación, la cual deberán disputar junto al líder de la semana, Valentino.

¿Cómo fue la dinámica de nominación en La casa de los famosos Colombia?

La noche de nominación se realizó a través de una dinámica con una ruleta, en la que cada participante debía girarla para definir cuántos puntos podía otorgar a sus compañeros.

Beba fue la primera en pasar y obtuvo la opción de dar tres puntos de frente. Decidió entregárselos a Campanita. Más adelante, en el confesionario, le dio seis puntos a Alejandro Estrada y ocho a Tebi Bernal.

Luego pasó Mariana Zapata, quien obtuvo uno, dos y tres puntos. La paisa decidió darle un punto a Tebi, dos a Alejandro y tres a Beba.

Tebi, por su parte, recibió la posibilidad de otorgar dos, tres y seis puntos. El creador de contenido le dio seis puntos a Beba porque considera que no ha estado suficientemente expuesta en placa, tres puntos a Campanita y dos a Alejandro.

Juanda Caribe tuvo que dar sus puntos de frente. Le entregó tres puntos a Alejandro Estrada, dos a Beba y uno a Tebi, todos bajo el argumento de estrategia.

Campanita recibió la misma dinámica que Juanda y decidió darle tres puntos a Alejandro, dos a Tebi y uno a Beba.

Finalmente, Alejandro Estrada otorgó tres puntos de frente a Tebi y, en el confesionario, le dio seis puntos a Campanita y ocho a Beba.

¿Cómo quedó la placa parcial de nominados?

La placa parcial quedó conformada por Juanda Caribe, quien fue nominado directamente por la eliminada de la semana pasada, Alexa Torrex.

A él se suman Beba y Alejandro Estrada, quienes acumularon la mayor cantidad de votos durante la gala de nominación.

Y por decisión del público, Campanita también quedó en riesgo de eliminación.

Uno de ellos abandonará la competencia si no logra quedarse con el poder de salvación, beneficio que disputarán frente a Valentino, actual líder de la semana.

Beba, Campanita, Alejandro y Juandas Caribe están en riesgo de eliminación. (Foto Canal RCN)

¿Quiénes ya están en el top 6?

El primer famoso en asegurar su lugar en el top 6 fue Valentino, quien ganó la prueba de liderazgo frente a Campanita.

La segunda participante en entrar oficialmente al top 6 fue Mariana Zapata, luego de que Juanda Caribe utilizara sobre ella el poder de inmunidad, evitando que pudiera ser nominada esta semana.

El tercer integrante del top 6 fue Tebi Bernal, quien logró avanzar una semana más en la competencia al no quedar nominado ni por la casa ni por el público.