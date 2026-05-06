Taliana Vargas sorprendió al confesar cómo se siente en su rol como madre: “Siento culpa”

Taliana Vargas volvió a generar conversación en redes sociales tras sincerarse sobre una situación que enfrenta constantemente entre su rol como madre y sus compromisos personales.

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¿Qué dijo Taliana Vargas sobre la culpa que siente como madre?

En una entrevista para ‘Faces Beauty Colombia’, Taliana Vargas habló sobre el impacto emocional que ha tenido para ella equilibrar su rol como madre, esposa y figura pública.

Durante la conversación, la también actriz reconoció que, aunque intenta estar presente en la vida de sus hijos, constantemente experimenta sentimientos de culpa relacionados con sus ocupaciones laborales.

“Yo siento culpa, mucha culpa, mucha culpa. Eso que les dedico tiempo, soy una mamá muy presente, pero tengo mi espacio y acompaño a mi esposo”, expresó.

Taliana Vargas revela cómo vive la maternidad / (Foto de AFP)

Sus declaraciones generaron conversación entre los internautas, especialmente entre mujeres que aseguraron sentirse identificadas con la situación que describió la exreina.

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¿Por qué Taliana Vargas afirma que siente culpa?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la explicación que entregó sobre el origen de ese sentimiento. Según comentó, la culpa no surge únicamente por el tiempo que pasa fuera de casa, sino por la etapa de crecimiento que viven sus hijos actualmente.

“Si siento culpa, es por la edad”, afirmó.

Actualmente, Taliana Vargas comparte su vida junto a su esposo, Alejandro Eder, y sus hijos Alicia y Antonio. Además de sus labores familiares, también participa en actividades sociales y compromisos relacionados con su rol como Gestora Social de Cali.

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¿Qué es el “síndrome de la mala madre” mencionado tras las declaraciones de Taliana Vargas?

Luego de sus declaraciones, varias personas comenzaron a hablar sobre el “síndrome de la mala madre”, concepto utilizado por psicólogos para describir el sentimiento de culpa que algunas mujeres experimentan cuando dedican tiempo a su vida profesional o personal.

De acuerdo con expertos, esta percepción puede aparecer incluso en madres que mantienen una relación cercana y constante con sus hijos.

En redes mencionan el “síndrome de la mala madre” / (Foto de Freepik)

En muchos casos, la presión social alrededor de la maternidad influye en que algunas mujeres sientan que no están cumpliendo con todas sus responsabilidades.

Las palabras de Taliana Vargas abrieron nuevamente la conversación sobre los retos que enfrentan muchas madres al intentar equilibrar diferentes aspectos de su vida cotidiana, especialmente cuando también tienen responsabilidades públicas y laborales.