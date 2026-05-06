Sofía Jaramillo habló sobre el proceso de recuperación de Angélica Jaramillo: "no es fácil"

Luego de que Angélica Jaramillo hablara públicamente sobre su proceso de recuperación, Sofía Jaramillo contó cómo ha vivido esta situación junto a su familia.

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¿Qué le pasó a Angélica Jaramillo?

Angélica Jaramillo, recordada por su participación en el reality Protagonistas de nuestra tele en 2012, ha estado en el centro de la conversación digital desde que decidió hablar públicamente sobre la situación por la que atravesaba.

En agosto de 2024, la creadora de contenido publicó un video en sus redes sociales donde confesó que llevaba varios años enfrentando problemas relacionados con el c0ns*m0 de sust4nc14s.

En redes recuerdan la historia de Angélica Jaramillo / (Foto del Canal RCN)

Según explicó en ese momento, tomó la decisión de hablar abiertamente del tema porque ya no quería ocultar lo que estaba viviendo y buscaba iniciar un cambio en su vida.

Tiempo después, Angélica fue internada en un centro de rehabilitación por decisión de su familia. Sin embargo, posteriormente aseguró en entrevistas que no estuvo de acuerdo con ese procedimiento.

Tras salir del lugar, la empresaria reapareció en redes hablando sobre su proceso personal. Además, ha compartido mensajes relacionados con la salud mental, la recuperación y el acompañamiento que requieren este tipo de situaciones.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre Angélica Jaramillo?

Durante una entrevista reciente, Sofía fue consultada sobre la relación con su familia y sobre el estado actual de Angélica. Allí aseguró que su hermana atraviesa un proceso de recuperación.

“Está en un proceso de recuperación, eso no es fácil, pero ya hay voluntad y está trabajando en ella”, comentó.

Sofía Jaramillo habla sobre Angélica Jaramillo / (Foto del Canal RCN)

En medio de la entrevista, el presentador también señaló que este tipo de procesos suelen requerir no solo decisiones personales, sino también acompañamiento familiar y profesional. Frente a esto, Sofía dejó ver que el apoyo cercano ha sido importante durante esta etapa.

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¿Cómo ha sido este proceso para Sofía Jaramillo?

Sofía también habló sobre el impacto que esta situación ha tenido en ella y en su entorno familiar. Según contó, no ha sido un camino sencillo debido a las dificultades que suelen presentarse cuando una persona atraviesa problemas relacionados con las adicciones.

“Muchas veces ellos no permiten que uno se involucre. Uno les puede decir cualquier cosa y no aceptan”, expresó.

Además, explicó que anteriormente intentaron ayudar a Angélica, pero eso terminó generando conflictos entre ellas. No obstante, aseguró que actualmente la situación es distinta y que ahora existe más disposición para escuchar apoyo y acompañamiento.

Otro de los puntos que mencionó fue la exposición pública que ha tenido el caso. Sofía afirmó que algunas personas la confunden con su hermana y le escriben mensajes negativos en redes sociales.

Aun así, aseguró que intenta manejar este tipo de comentarios sin permitir que afecten su vida personal.