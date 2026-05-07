Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sale a luz video de Alexa Torrex despechada por Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos

Alexa Torrex se mostró melancólica cantando y recordando a Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Indirecta para Tebi Bernal? Alexa Torrex apareció melancólica tras salir de La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex reaparece melancólica por Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

La recientemente eliminada de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex sorprendió al lanzar un mensaje sobre lo que siente por Tebi Bernal, quien aún se encuentra en la competencia de convivencia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Colombia sobre Tebi?

La exparticipante, quien se encuentra regresando a su vida normal, mostró que llegó a visitar a sus papás y que estuvo en un centro comercial, donde también hizo varios contenidos para sus redes sociales.

En su cuenta oficial de TikTok compartió un video en el que usó la canción La Carretera de Prince Royce, en la que se escucha la parte:

Artículos relacionados

“Y te digo que te extraño. Que eres tú toda mi vida. Que me ahogo en alcohol…”.

En el video, Alexa se muestra sentada mientras aparece melancólica recordando algunos de los momentos que vivió dentro de La casa de los famosos Colombia y que compartió con Tebi y Alejandro.

¿Indirecta para Tebi Bernal? Alexa Torrex apareció melancólica tras salir de La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex reaparece melancólica por Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Para acompañar la publicación escribió: “¿Cómo supero a mis especialistas?”, acompañado de los emojis que los representan, como el jaguar y el zorro.

¿Qué dijeron los seguidores sobre la relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Aunque el video iba dirigido a los dos, muchos de sus seguidores lo interpretaron como una indirecta sobre lo que pasó entre ella y Tebi.

Artículos relacionados

En varias de las entrevistas que dio Alexa Torrex tras su salida del reality, expresó que con el participante quedaron en verse afuera y también compartió que estaba esperando ese momento para hablar con él.

¿Indirecta para Tebi Bernal? Alexa Torrex apareció melancólica tras salir de La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex reaparece melancólica por Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Además, en su momento también generó polémica luego de decir que, después de hablar con Tebi, también lo haría con Jhorman Toloza, con quien se había comprometido justo antes de entrar a La casa de los famosos Colombia.

Como era de esperarse, el video generó comentarios sobre su relación con Tebi y muchos usuarios escribieron mensajes como: “Yo creo la verdad que Tebi regresa con su novia”, acompañado de emojis de tristeza.

Pues como bien se conoce Alexa usó las cámaras de La casa para dar por teminada su relación con Jhroman y luego en medio de la convivencia la cercanía con Tebi fue más evidente en el que ella expresó varios sentimiento de amor por él.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Campanita y Valentino tuvieron discusión tras visitas VIP en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Campanita y Valentino protagonizaron discusión en La casa de los famosos tras visitas VIP, ¿por qué?

Campanita no dudó en cuestionar a Valentino por los roles durante las visitas VIP en La casa de los famosos Colombia.

Alejandra Salguero, ex de Tebi, volvió a dar de qué hablar con curioso video en redes sociales Influencers

La ex de Tebi habría lanzado indirecta tras curioso video en sus redes: ¿Para Alexa Torrex?

La ex de Tebi generó reacciones tras compartir video que muchos relacionaron con una indirecta para Alexa Torrex.

Alexa Torrex reaparece en redes con fuerte mensaje que sería para Jhorman Toloza. Influencers

Alexa Torrex arremetió en contra Jhorman Toloza con curioso video: “La de la plata era yo…”

Alexa Torrex lanzó explosivo mensaje en medio de la polémica con su expareja Jhorman Toloza.

Lo más superlike

Esto dijo Alexa Torrex tras acusaciones de su expareja Talento nacional

Alexa Torrex rompe el silencio tras acusaciones de su ex: “siempre hay dos versiones”

Alexa Torrex le habría contestado a su ex, Jhorman Toloza, luego de fuertes acusación que él hizo en contra de su familia.

Hermana de Yeison Jiménez habló sobre el homenaje realizado en el Movistar Arena Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio sobre uno de los homenajes: “Se me hizo maluco”

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia

Encuentran sin vida a reconocida cantante tras dos semanas desaparecida: esto se sabe Viral

Encuentran sin vida a reconocida cantante tras estar desaparecida por dos semanas: esto se sabe

Estudios revelan que el café en dosis moderadas. Salud

Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos