Sale a luz video de Alexa Torrex despechada por Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos

La recientemente eliminada de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex sorprendió al lanzar un mensaje sobre lo que siente por Tebi Bernal, quien aún se encuentra en la competencia de convivencia.

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¿Qué dijo Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Colombia sobre Tebi?

La exparticipante, quien se encuentra regresando a su vida normal, mostró que llegó a visitar a sus papás y que estuvo en un centro comercial, donde también hizo varios contenidos para sus redes sociales.

En su cuenta oficial de TikTok compartió un video en el que usó la canción La Carretera de Prince Royce, en la que se escucha la parte:

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“Y te digo que te extraño. Que eres tú toda mi vida. Que me ahogo en alcohol…”.

En el video, Alexa se muestra sentada mientras aparece melancólica recordando algunos de los momentos que vivió dentro de La casa de los famosos Colombia y que compartió con Tebi y Alejandro.

Alexa Torrex reaparece melancólica por Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Para acompañar la publicación escribió: “¿Cómo supero a mis especialistas?”, acompañado de los emojis que los representan, como el jaguar y el zorro.

¿Qué dijeron los seguidores sobre la relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Aunque el video iba dirigido a los dos, muchos de sus seguidores lo interpretaron como una indirecta sobre lo que pasó entre ella y Tebi.

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En varias de las entrevistas que dio Alexa Torrex tras su salida del reality, expresó que con el participante quedaron en verse afuera y también compartió que estaba esperando ese momento para hablar con él.

Alexa Torrex reaparece melancólica por Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Además, en su momento también generó polémica luego de decir que, después de hablar con Tebi, también lo haría con Jhorman Toloza, con quien se había comprometido justo antes de entrar a La casa de los famosos Colombia.

Como era de esperarse, el video generó comentarios sobre su relación con Tebi y muchos usuarios escribieron mensajes como: “Yo creo la verdad que Tebi regresa con su novia”, acompañado de emojis de tristeza.

Pues como bien se conoce Alexa usó las cámaras de La casa para dar por teminada su relación con Jhroman y luego en medio de la convivencia la cercanía con Tebi fue más evidente en el que ella expresó varios sentimiento de amor por él.