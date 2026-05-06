Sheila Gándara lanzó fuerte mensaje tras mostrar el cumpleaños de su hija: “Ninguno de tus pasos”

Sheila Gándara compartió cómo fue la celebración del primer año de su hija Victoria a través de sus redes sociales, donde publicó varios videos e imágenes del evento. En estos registros se pudo ver a la pequeña cómo la pasó en la lujosa fiesta.

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¿Cómo fue la celebración del cumpleaños de Victoria, hija de Sheila y Juanda Caribe?

En las publicaciones, se observa a la niña luciendo un vestido verde y una corona en su cabeza. En varios de los videos e imágenes, aparece disfrutando de un pequeño rodadero y de inflables dispuestos en el lugar.

Asimismo, se mostró parte de la decoración, compuesta por globos en tonos pastel y elementos inspirados en hadas. En una de las imágenes, la bebé aparece sonriente frente a un número uno de gran tamaño.

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También se compartieron momentos en los que Sheila Gándara aparece junto a Victoria. En una de las imágenes, la sostiene en sus brazos y agradece a dos personas que la apoyan en el cuidado de la niña.

Sheila Gándara sorprende con fiesta de su hija y lanza mensaje que vinculan con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

En otro de los videos publicados, se ve el momento en el que cantan el cumpleaños mientras la vela permanece encendida sobre un pastel blanco con detalles dorados.

En otras imágenes, se alcanzan a ver la lujosa decoración de las mesas dispuestas para los invitados.

¿Qué mensaje compartió Sheila Gándara que fue relacionada con Juanda Caribe?

Durante la celebración, Sheila también publicó un mensaje que llamó la atención. “No perderme ninguno de tus pasos”, escribió Sheila en medio de la primera celebración del cumpleaños de la pequeña.

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Este mensaje se da luego de que, en una reciente gala de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe reaccionara con llanto a un video de su hija al cumplir un año en el que se le ve caminando y diciendo papá.

Sheila Gándara sorprende con fiesta de su hija y lanza mensaje que vinculan con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

En ese momento, el participante manifestó que su paso por el programa era por la pequeña y mencionó que le dolía perderse momentos de su crecimiento como sus primeros pasos.

Tras sus palabras, Sheila compartió en mensaje en sus redes sociales que por supuesto los usuarios relacionaron como una indirecta para el participante de La casa de los famosos Colombia.