Juanda Caribe sospecharía que Sheila Gándara ya no lo está esperando: ¿qué noto?

Durante la gala del martes 5 de abril, en La casa de los famosos Colombia 2026, Juanda Caribe recibió un video de Victoria, su pequeña hija, quien apenas cumplió su primer año y por eso, el humorista recibió ese regalo.

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Sin duda, su rección no se hizo esperar, ya que rompió en llanto al ver lo grande que está su hija, de hecho, dijo que al estar en la competencia está sacrificando importantes momentos con la niña.

Pues él notó en el video que Victoria ya gatea y hasta dice papá, lo que le generó bastante conmoción y por eso no pudo contener su llanto.

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Sin embargo, Juanda notó varios detalles del clip de su hija y no dudó en confesar su confusión, pues está sospechando que algo está pasando con Sheila Gándara, la madre de la niña.

¿Qué dijo Juanda Caribe tras notar detalles en el video de su hija?

Al finalizar la gala del martes en La casa de los famosos Colombia 2026, Juanda Caribe se quedó pensativo tras el video que recibió por parte de su familia y no dejó pasar por alto varios detalles que notó.

Juanda Caribe lanza sospecha sobre Sheila Gándara. (Foto/ Canal RCN)

Primero, el humorista habló con Mariana Zapata y le confesó a ella su confusión al decirle que la niña estaba en la casa de su mamá, pues dijo “ella está en todo lado, menos en su casa”.

Es importante recordar que hace algunas semanas, Sheila se mudó de su hogar de donde vivía con Juanda, por eso mismo, el participante notó hasta el piso del hogar de su madre.

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Por otro lado, se le hizo raro que el video no haya estado muy bien grabado y por eso asumió que fue su mamá quien lo hizo; dijo que Gándara hubiese editado muy bien, porque ella sabe hacerlo.

¿Sheila Gándara dijo algo sobre las palabras de Juanda Caribe?

Sheila Gándara no fue directa al decir que se mudó, pero ella reveló el contenido con el que muchos notaron esto, pues fue a comprar cosas para el hogar y esto, prácticamente la delató.

Juanda Caribe deja ver dudas sobre Sheila Gándara. (Foto/ Canal RCN)

Tras la confusión de Juanda Caribe por no ver a su hija en su casa, Sheila no ha mencionado nada, pues solo ha salido a desmentir ciertos comentarios de su expareja y ha dicho que ya está cansada de eso.

Por ahora, solo queda esperar si dirá algo sobre el tema, ya que trata de no revelar mucho para evitar escándalos.