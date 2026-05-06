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Juanda Caribe sospecha que Sheila le terminó tras una charla con Mariana Zapata: ¿qué dijo?

“No sé si estoy soltero”, Juanda Caribe rompió el silencio tras su situación con Sheila Gándara tras conversar con Mariana Zapata.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juanda Caribe sospecha que Sheila le terminó tras una charla con Mariana Zapata: ¿qué dijo?
¿Qué le dijo Juanda Caribe a Mariana Zapata tras su situación sentimental? | Fotos: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Juanda Caribe y Mariana Zapata se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado entre ambos en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, los internautas se han preguntado con todo lo que ha expresado Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe, quien se ha mantenido alejada tras varios rumores presentador por parte del humorista, sino que también, por todos los sucesos que han ocurrido con Mariana Zapata.

Con base en esto, Juanda Caribe tuvo una inesperada conversación con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia, frente a lo que podría ocurrir entre ellos en el futuro tras varios momentos que han tenido en el reality.

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¿Cuál fue la reciente conversación que Juanda Caribe tuvo con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Juanda Caribe tuvo una conversación con Mariana Zapata en la que llegaron a varios acuerdos, en especial, por todo lo que podría ocurrir entre ellos en el futuro por todos los momentos que han tenido en el futuro:

Juanda Caribe sospecha que Sheila le terminó tras una charla con Mariana Zapata: ¿qué dijo?
¿Qué dijo Juanda caribe sobre Sheila Gándara? | Foto: Canal RCN

“Mariana, tú eres divina. Si tú eres soltera, créeme que estaría contigo. Ahora mismo, no sé si estoy soltero, yo no estoy casado. Si en algún tiempo coincidimos en seis meses y si todavía hay algo, con toda. Yo a ti te quiero, amo verte sonreír. Acá Juanda piensa diferente al que salga”, agregó Juanda Caribe.

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En medio de esta situación, Juanda aclaró que se siente tranquilo con todo lo que ha hecho en el programa. Sin embargo, Mariana Zapata le hizo una aparente confesión al respecto tras su relación con Sheila Gándara.

¿Qué le respondió Mariana Zapata tras los sentimientos que han tenido encontrados?

Juanda Caribe sospecha que Sheila le terminó tras una charla con Mariana Zapata: ¿qué dijo?
¿Qué le respondió Mariana Zapata a Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

Durante la conversación, Mariana Zapata se sinceró con Juanda Caribe ante la situación que está enfrentando en estos momentos de su vida con Sheila Gándara, pues siente que, si estuviera en el caso contrario, se lo habría comunicado antes:

“Yo te entiendo, si eso me pasara a mí, yo estaría loca o le termino la relación a ella. Pero, yo desde el día uno que ocurre eso, yo lo digo. No sé cómo le hiciste”, le respondió Mariana Zapata a Juanda Caribe.

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