Alexa Torrex sorprendió al no regresar al hogar donde vivía con Jhorman Toloza, ¿Dónde está?

Alexa Torrex sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo ha cambiado su rutina tras salir de La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido compartió un inesperado video en redes sociales con el que dejó ver detalles de su nueva etapa fuera del reality.

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¿Cómo es la vida de Alexa Torrex tras ser eliminada de La casa de los famosos?

El pasado domingo 3 de mayo Alexa Torrex tuvo que abandonar para siempre La casa de los famosos Colombia tras obtener la menor cantidad de votos positivos por parte del público. La joven influenciadora retomó poco a poco su vida real mientras cumplía con compromisos y entrevistas sobre su experiencia en el reality.

Así fue el paso de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, poco después reveló que ya tenía el control total de sus redes sociales con una serie de publicaciones que emocionaron a su fanaticada. Así mismo, dejó ver que ya se encontraba compartiendo con su familia ‘Recocha’.

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A raíz de esto, muchos comenzaron a preguntarse si Alexa ya tuvo su primera conversación con su exprometido Jhorman Toloza, con quien terminó su relación mientras seguía en competencia para vivir el juego de una manera diferente junto a Tebi Bernal.

¿Alexa Torrex no regresó a la casa que compartía con Jhorman Toloza?

Ahora bien, durante la mañana de este jueves 7 de mayo Alexa Torrex sorprendió con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que presumió cómo fue su primer despertar en compañía de sus padres.

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La publicación generó varias dudas entre los internautas, quienes comenzaron a especular que la influenciadora no estaría en el apartamento que compartía con Jhorman Toloza, sino en la casa de sus padres.

Lo cierto es que hasta el momento, Alexa Torrex no se ha pronunciado sobre los rumores ni ha confirmado dónde estaría viviendo tras su salida de La casa de los famosos Colombia.