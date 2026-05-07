La Segura reapareció recibiendo atención médica en su casa; ¿qué le pasó?

La Segura preocupó a su comunidad digital al aparecer recibiendo atención médica en su casa.

La Segura se recupera de una intervención para reducir el dolor. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo mostró La Segura que estaba recibiendo atención médica?

Como es habitual, la influenciadora estuvo subiendo muchos clips a sus historias de Instagram con la energía que siempre muestra, sin embargo, en su último video se mostró canalizada y recibiendo la ayuda de expertos.

La creadora de contenido no dio muchos detalles sobre su estado de salud, pero sí se mostró desanimada.

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¿Cómo reaccionó Ignacio Baladán a los problemas médicos de La Segura?

Por su parte, su esposo, Ignacio Baladán, también compartió un video donde se le ve a La Segura acostada junto al médico y acompañó las imágenes con un mensaje de “siempre juntos”.

El chef uruguayo montó además una selfie en la que aseguró que los últimos días no han sido los mejores, pero que siguen firmes y con fe.

Ninguno de los dos ha dado detalles concretos sobre lo que sucede, aunque sus palabras fueron interpretadas por los internautas como una señal de que no se trata de algo sencillo.

La caleña se sometió hace poco a un procedimiento médico recomendado para personas que sufren de dolores crónicos.

Aunque en principio se esperaba una recuperación tranquila, los nuevos videos muestran que el proceso no ha sido fácil.

Según lo que ella misma ha compartido, ha sentido dolor en la zona intervenida, hormigueo en las piernas y dificultad para levantarse de la cama.

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Estos síntomas han generado preocupación en sus seguidores, que permanecen atentos a cada actualización.

La complicación de salud se da en medio de una polémica que involucra a Aida Victoria Merlano. En redes sociales se interpretó que la barranquillera habría “abandonado” a su hijo Emiliano por participar en un reality, comentarios que generaron debate.

La Segura salió en defensa de Aida, asegurando que entiende el esfuerzo de alejarse de su hijo para trabajar, ya que es madre soltera y debe cumplir el rol de dos personas.

Estas palabras también fueron vistas como una indirecta hacia el padre de Emiliano, quien no se ha manifestado públicamente sobre el tema.