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Yeferson Cossio presentó al nuevo integrante de su familia: “mi nuevo hijo”

Yeferson Cossio presentó a un nuevo integrante de su familia, a quien se refirió como “mi nuevo hijo”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio sorprende al presentar a su “nuevo hijo”
Yeferson Cossio sorprende al presentar a su “nuevo hijo” (Foto Canal RCN).

El influenciador colombiano Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores tras presentar públicamente al nuevo integrante de su familia, a quien llamó con cariño “mi nuevo hijo”. La inesperada publicación generó todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en comentar el tierno anuncio del creador de contenido.

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¿Quién es el nuevo integrante de la familia de Yeferson Cossio?

Hace pocos días Yeferson Cossio sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una serie de tiernos videos en los que mencionaba la llegada de un nuevo integrante a su familia, a quien desde ya considera como su “nuevo hijo”.

Yeferson Cossio presenta al nuevo integrante de su familia
Yeferson Cossio presenta al nuevo integrante de su familia. (Foto Canal RCN)

Pues quienes siguen de cerca la trayectoria del joven influenciador saben muy bien que desde siempre ha sido un gran amante de los animales, por lo que su casa en Guatapé está llena de diferentes especies.

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En esta ocasión Cossio reveló a través de un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que en su casa ahora vive un avestruz, a quien ya considera miembro de su familia.

Así mismo, pidió a sus seguidores que lo ayudaran a elegir el nombre del ave, teniendo en cuenta que es macho y se encuentra en su adolescencia, mientras bromeaba con Cintia.

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“Mi nuevo hijo, otro avestruz. Ya se va para la casa conmigo. ¡Ya llegó! ¿Qué nombre le ponemos? Es macho, todavía es adolescente”.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes además de sorprenderse, comenzaron a dejar múltiples ideas para el nombre del avestruz, que ya se convirtió en uno más de los protagonistas en la casa de Cossio en Guatapé.

¿Yeferson Cossio planea tener hijos?

El nuevo integrante de la familia de Yeferson Cossio también volvió a abrir el debate sobre si el creador de contenido planea tener hijos junto a su actual pareja Carolina Gómez, con quien se encuentra comprometido.

Pues vale la pena destacar que de un tiempo para acá el joven influenciador expresó sentirse listo para traer hijos al mundo. Sin embargo, problemas de fertilidad y planes de su prometida, quien estaría aún joven para esto, serían el impedimento para que esto ocurra.

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