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Daniela Ospina y Gabriel Coronel agrandarán la familia, ¿bebé en camino?

Daniela Ospina y Gabriel Coronel vuelven a generar conversación tras ser consultados por la posibilidad de tener más hijos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Daniela Ospina y Gabriel Coronel sorprenden con posible noticia familiar
Daniela Ospina y Gabriel Coronel sorprenden con posible noticia familiar. (Foto AFP: Mireya Acierto | Freepik)

Tras su reciente matrimonio por ceremonia religiosa, Daniela Ospina y Gabriel Coronel vuelven a generar conversación en redes sociales por los planes a futuro de su familia. La pareja, que ya comparte la llegada de su primer hijo, fue consultada recientemente sobre la posibilidad de ampliar el hogar.

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¿Daniela Ospina y Gabriel Coronel planean tener más hijos?

Daniela Ospina reapareció en redes sociales durante la mañana de este jueves 7 de mayo con una dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores sobre distintos temas de su interés.

¿Cuándo se realizará la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?
Daniela Ospina anuncia su boda junto a Gabriel Coronel / (Foto de AFP)

En medio de las preguntas, la empresaria colombiana recibió una que llamó especialmente la atención por su respuesta. Uno de sus seguidores quiso saber si, dentro de sus planes con Gabriel Coronel, estaba tener más hijos además de su pequeño Lorenzo.

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A través de un corto video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Daniela Ospina reveló que sí contemplan agrandar la familia, aunque prefirió no dar más detalles sobre el momento o cuándo podría suceder.

Por el momento, Daniela Ospina y Gabriel Coronel se encuentran disfrutando de su luna de miel, mientras continúan viviendo esta etapa en pareja antes de pensar en la llegada de más hijos.

¿De cuántos hijos son Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Vale la pena destacar que actualmente, Daniela Ospina y Gabriel Coronel tienen un hijo en común, el pequeño Lorenzo, quien nació el 11 de noviembre de 2023 en Miami, Estados Unidos.

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Sin embargo, Ospina ya era madre antes de su relación con Coronel, pues en su anterior relación con el futbolista James Rodríguez nació su hija Salomé Rodríguez Ospina, quien pronto cumplirá 13 años.

En total, la pareja conforma una familia de dos hijos, quienes han sido parte fundamental de esta nueva etapa en la vida de Daniela Ospina y Gabriel Coronel, marcada por la estabilidad y la consolidación de su hogar.

Daniela Ospina habla tras su boda con Gabriel Coronel
Daniela Ospina reaparece tras su boda con Garbiel Coronel y sorprende con emotivo mensaje. (Foto: AFP)
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