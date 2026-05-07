Yaya Muñoz dio sus impresiones sobre la ruptura y la polémica de Alexa Torrex y Jhorman Toloza por el anillo de compromiso.

Yaya Muñoz reveló que conserva varios anillos que le dio un exnovio. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre la polémica por el anillo de compromiso entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

La cucuteña dijo en el programa Buen Día Colombia, tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3, que ella no le iba a devolver el anillo a su expareja sin importar las circunstancias.

Estas declaraciones de Alexa no solo dejaron entrever que Jhorman es de las personas que piden lo que regalan, sino que también abrieron el debate en redes sociales sobre si los anillos de compromiso se deben devolver cuando la relación no prospera.

Respecto a este tema, la presentadora contó una historia amorosa de su pasado en la que tuvo un novio que le pidió matrimonio en tres oportunidades y que esos anillos aún los conserva.

Según la ibaguereña, los tiene en su poder porque le recuerdan una buena época de su vida y que, a pesar de que los puede vender y comprar muchas cosas porque son de valor, no lo ha hecho porque considera que hay un significado sentimental que vale más que lo económico.

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Muñoz fue clara al afirmar que cuando una persona hace regalos no puede pedirlos de vuelta y que eso se lo abona a su exnovio, quien nunca lo hizo.

Para ella, un hombre que exige que le devuelvan los artículos que regala es un “pato”. Además, señaló que las mujeres reciben esos obsequios por dar años de amor, compañía y dedicación, por lo que devolverlos no debería ser una opción.

Sus palabras resonaron en el público, que rápidamente las interpretó como un respaldo a Alexa en medio de la polémica con Jhorman.

Algunos coincidieron con Yaya en que los regalos no se devuelven, mientras otros defendieron la idea de que, al terminar una relación, lo correcto es regresar aquello que simbolizaba un compromiso que ya no existe.

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¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a las declaraciones de Alexa Torrex?

Por su parte, Jhorman aseguró que no piensa hablar con Alexa y que puede iniciar una relación con Tebi, dejando claro que no es segunda opción de nadie.

También pidió que tanto ella como su familia lo dejen tranquilo, marcando distancia definitiva de la cucuteña.