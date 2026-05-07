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Juanda Caribe reveló la fuerte discusión que tuvo con Sheila días antes de su ingreso a La casa de los famosos

Juanda Caribe expuso la discusión que tuvo con Sheila antes de su ingreso a La casa de los famosos y la advertencia que le hizo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La pelea entre Juanda Caribe y Sheila antes del reality
Juanda Caribe destapa pelea con Sheila antes de entrar al reality. (Foto/ Canal RCN)

Durante las últimas semanas en La casa de los famosos Colombia 2026, ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a una situación que se ha estado viviendo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

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Precisamente, el humorista ya ha confesado que le gusta su compañera y su situación con Sheila Gándara ha ido escalando, ya que él sabe que probablemente, la madre de su hija ya no lo esté esperando.

Quizá, al ver estas posibles señales, es que el famoso ha decidido ser directo con Mariana al confesarle su gusto, cosa que ha sido bastante cuestionada en las diferentes plataformas digitales.

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Por otra parte, Juanda confesó recientemente que las cosas ya no estaban bien con Sheila y contó detalles de lo sucedo antes de La casa de los famosos.

¿Qué contó Juanda Caribe sobre su relación con Sheila Gándara?

El pasado martes 5 de abril, en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe recibió un video de su hija Victoria, quien apenas está cumpliendo un año.

La fuerte pelea entre Juanda Caribe y Sheila previa a la casa
La pelea entre Juanda Caribe y Sheila antes del reality. (Foto/ Canal RCN)

Desde ahí, Juanda Caribe empezó a atar cabos y se dio cuenta que algo está mal con Sheila Gándara, ya que dijo que en sus últimos beneficios no ha recibido ni saludos ni cartas de ella.

Por eso, al analizar la situación, Juanda Caribe rompió el silencio y confesó que e3 31 de diciembre, pocos días antes de si ingreso al reality, él tuvo un “raye grandecito” con la mamá de su hija y desde ahí no estaban muy bien.

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Pero aclaró que ella había tenido buena actitud antes de que él llegara a la competencia, por eso analiza las pistas sobre su relación.

¿Qué analizó Juanda Caribe sobre las señales que ha visto en La casa de los famosos?

Juanda Caribe confesó que, él antes de ingresar a la competencia, le dijo a sus papás y a Sheila que cualquier cosa podría pasar dentro del reality y, por eso dijo que lo que viviera adentro, sería una hoja en blanco.

Juanda Caribe destapa pelea con Sheila antes de entrar al reality
La fuerte pelea entre Juanda Caribe y Sheila previa a la casa. (Foto/ Canal RCN)

Por eso es que, Juanda sabe que algo pasa con Gándara porque notó que el video de Victoria no lo grabó la influenciadora ya que notó que no era su casa, sino la de su mamá y además que, los beneficios que han recibido no han tenido nada que ver con Sheila.

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