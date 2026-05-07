¿Jhonny Rivera y Jenny López no se iban a casar por iglesia? Esto reveló la cantante

La cantante Jenny López aclaró las dudas que han surgido entre los seguidores sobre su matrimonio con Jhonny Rivera. La artista se pronunció para explicar si desde el inicio tenían previsto realizar una ceremonia religiosa o si, por el contrario, contemplaban únicamente matrimonio civil, en medio de la curiosidad que ha generado su historia de amor en redes sociales.

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¿Jhonny Rivera y Jenny López no se iban a casar por la iglesia?

Jenny López sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al revelar si su boda con Jhonny Rivera estaba o no planeada por la iglesia, o si inicialmente sería solo por lo civil. Esto luego de que un fanático le preguntara por los detalles de su matrimonio.

Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su boda / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Vale la pena recordar que Jhonny Rivera y Jenny López se casaron a finales de febrero de 2026 en una ceremonia que contó con la presencia de figuras de la industria musical, el entretenimiento, además de amigos cercanos y familiares.

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La ceremonia se llevó a cabo en la Iglesia del Perpetuo Socorro, ubicada en el corregimiento de Arabia, en Pereira, Risaralda, Colombia.

Meses después de la boda, surgió una nueva duda entre sus seguidores: si desde un inicio estaba planeado por la iglesia. Ante esto, Jenny López respondió que sí, que siempre lo tuvieron claro y que nunca contemplaron casarse únicamente por lo civil.

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"Siempre hablamos de que sería por la Iglesia".Afirmó junto a una fotografía de los dos con sus respectivos trajes de bodas, publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Jhonny Rivera y Jenny López permitieron que sus fanáticos estuvieran presentes en la boda religiosa, tras pensar cómo incluirlos en este momento especial de sus vidas. Sin embargo, estos permanecieron fuera de la iglesia, detrás de unas barandas.

Posteriormente, la recepción se llevó a cabo en la finca de Jhonny Rivera, donde hubo comida, música en vivo y una fiesta que contó con la presencia de varias celebridades.