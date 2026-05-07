En los últimos días, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, cantante, sino que también, por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, los internautas se han sorprendido con todos los sucesos que se han presentado por parte de Alexa Torrex, quien se mostró afectada tras su salida del reality, en especial, al despedirse de Tebi Bernal.

Por su parte, la familia de Alexa se reencontró junto a ella recientemente tras varios meses sin verse y Maiye Torrex, compartió un emotivo video en sus redes junto a ella el cual ha generado una ola de opiniones en redes sociales.

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¿Cómo fue el reencuentro de Maiye y Alexa Torrex tras su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Alexa Torrex adquirió gran visibilidad en el pasado al subir contenido junto a sus allegados, destacándose por ser ‘La familia recocha’, quienes han adquirido una gran variedad de seguidores en las redes sociales tras compartir varios sucesos de lo que hacen en su vida cotidiana.

Maiye Torrex se encontró con su hermana. | Foto: Canal RCN

Por ello, una de las integrantes de La familia recocha quien más visibilidad ha adquirido mediante las redes sociales es Maiye Torrex, quien ha demostrado tener una gran complicidad con su hermana.

De este modo, Maiye compartió un video recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que presumió su especial reencuentro junto a Alexa, pues, le expresó las siguientes palabras:

“No ganaste La casa de los famosos Colombia, pero sí el corazón de muchos países del mundo”, agregó Maiye Torrex en la descripción de la publicación.

En el video, se evidencia que Alexa y Maye tuvieron la oportunidad de bailar una canción que se escuchó de fondo, en la que se nota que ambas celebridades se extrañaron tras el paso de la influenciadora en La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo fue el paso de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Alexa Torrex se destacó a lo largo de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia en demostrar cómo es su personalidad sin ningún tipo de filtro.

Así fue el shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

También, fue shippeada al tener un especial vínculo con Tebi Bernal con quien tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos durante el programa.