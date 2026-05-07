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Alejandra Salguero sacude las redes con reacción sobre Tebi Bernal: “tú ganaste”

Alejandra Salguero causó revuelo en redes con su reacción sobre la relación con Tebi Bernal, tras la eliminación de Alexa Torrex.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La reacción de Alejandra Salguero sobre Tebi
Alejandra Salguero prende la polémica con mensaje sobre Tebi. (Foto/ Canal RCN)

El pasado domingo 3 de mayo, Alexa Torrex fue la eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 y tras su salida, se generó varias expectativas con lo que pasaría con ella después del reality.

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Por eso mismo, la cantante respondió varias preguntas sobre qué pasará con ella y con Tebi Bernal, pero también si hablará con su exprometido, quien ha arremetido en su contra luego de su paso por el programa.

Pues Alexa sorprendió al decir que ella primero esperaría al deportista, para así luego hablar con Jhorman, lo que generó la reacción del hombre, revelando que él no es una segunda opción.

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Por su lado, Alejandra Salguera también se pronunció tras la eliminación de Alexa y fue contundente al hablar de la relación de Tebi con la cantante, pero también, tuvo una reacción que generó comentarios.

¿Cómo reaccionó Alejandra Salguera a un comentario sobre su relación con Tebi Bernal?

A través de un video en TikTok, Alejandra Salguero respondió a un comentario en el que le dijeron que Tebi Bernal y Alexa Torrex se ven mejor juntos, pues ella deseó que “sean felices”.

Alejandra Salguero sacude las redes con reacción sobre Tebi Bernal
La reacción de Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Sin duda, su comentario generó varias reacciones de los internautas, ya que así fue la forma en la que rompió el silencio tras la eliminación de La casa de los famosos Colombia y que, además, se pronuncia sobre la relación de su ex con la cantante.

Pero, además, otro momento con el que la mujer sacudió las redes fue al darle me gusta a un comentario en el que le escribieron “tú ganaste”, haciendo referencia que hizo bien al dejar ir al deportista.

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¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre su relación con Tebi Bernal?

Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia y tuvo al público pendiente de sus primeras declaraciones, precisamente porque le preguntaron qué pasaría con su relación con Tebi.

Alejandra Salguero prende la polémica con mensaje sobre Tebi
Alejandra Salguero sacude las redes con reacción sobre Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Pues la cantante siempre dejó claro lo mismo y dijo que, ella esperaría a Bernal y que sus sentimientos por él eran reales.

Por eso quería esperar para poder hablar con Jhorman, pero él ya dijo que no, pues la mandó a quedarse con “el mozo”.

Por ahora, queda esperar qué pasará más adelante con todas las relaciones que se terminaron en La casa de los famosos.

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