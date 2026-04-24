Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro Navarro lanzó inesperado comentario sobre Eidevin y Karola y causó revuelo: "No sé si es cuñado"

Emiro Navarro avivó las redes con una indirecta que puso en duda la continuidad del vínculo entre Eidevin y Karola.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Emiro Navarro lanza inesperado comentario sobre la relación.
Emiro Navarro lanza inesperado comentario sobre la relación sentimental de Eidevin y Karola. (Fotos Canal RCN)

Emiro Navarro causó revuelo en redes sociales al aparecer junto a Eidevin y decir que no sabe si llamarlo cuñado.

Emiro Navarro aviva los rumores de ruptura.
Emiro Navarro aviva los rumores de ruptura entre Eidevin y Karola. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Emiro sobre la relación sentimental de Karola y Eidevin tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3?

El actor subió un video a su cuenta de Instagram en el que se le puede ver presumiendo un postre que le regaló el participante de MasterChef Celebrity 2026.

Lo que llamó la atención de los internautas fueron las palabras de Emiro que dejaron abierta la especulación sobre la relación sentimental de Eidevin y Karola.

Aunque ambos habían dicho que iban a hablar fuera de la competencia para definir su futuro, sin embargo, solo se les vio juntos en una oportunidad y ahora Karola se encuentra en Estados Unidos en una gira musical junto al también exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, Jay Torres.

Con estas palabras de Emiro, muchos internautas aseguran no ver mucho futuro en esa relación y que todo se quedaría en un amor de reality.

Eidevin, por su parte, ha estado muy cercano a Yuli Ruiz, con quien compartió un viaje a Cartagena, lo que también ha alimentado rumores sobre un posible nuevo vínculo.

Tras la salida de Eidevin y Karola, quedaron Beba y Juanda Caribe como los únicos representantes de la costa colombiana en el programa, quienes ahora cargan con la expectativa de llegar a la recta final.

Artículos relacionados

¿Qué equipo fue el ganador de la prueba de Beneficio y castigo de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

En la más reciente prueba de beneficio y castigo por equipos, Los Capataces y La Recocha se midieron en un reto de inglés.

Artículos relacionados

El equipo de los capataces estuvo conformado por Mariana Zapata, Campanita, Juanda Caribe y Aura Cristina Geithner, mientras que el grupo ganador lo integraron Beba, Valentino Lázaro, Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Tebi.

Esta noche se conocerán los beneficios y castigos que recibirá cada equipo, lo que podría marcar un giro importante en la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia. Marcelo Cezán

Humorista causó furor en redes tras impresionante imitación de Marcelo Cezán: ¿igualitos?

El imitador George Pinzón, desató risas entre los internautas al copiar el tono de voz, las expresiones y movimientos del presentador.

Greeicy Rendón divide opiniones al decir que ella conquistó a Mike Bahía Greeicy

Greeicy Rendón genera debate al recordar cómo conquistó a Mike Bahía

Greeicy Rendón revivió cómo inició su historia de amor con Mike Bahía, confesando que ella fue quien lo conquistó.

Redes no superan al hijo de Aura Cristina y la llaman suegra de Colombia Aura Cristina Geithner

Aura Cristina se convirtió en la suegra de Colombia: redes estallaron por visita de su hijo

Aura Cristina se volvió tendencia en redes sociales luego de que su hijo visitara La casa de los famosos.

Lo más superlike

Muere famosa influencer brasileña Tamyris Teixeira Santos Influencers

Hallan sin vida a reconocida influencer fitness en playa de Brasil tras días desaparecida: esto se sabe

La reconocida influencer fue encontrada en reconocida playa de Brasil y crecen dudas sobre el caso.

Video viral de Beba de La casa de los famosos Colombia cantando; así lucia adolescente. La casa de los famosos

Sale a la luz video de Beba cantando en su adolescencia que está causa furor en redes; así lucía

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal Christian Nodal

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal y revela nombres

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento