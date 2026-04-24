Emiro Navarro lanzó inesperado comentario sobre Eidevin y Karola y causó revuelo: "No sé si es cuñado"

Emiro Navarro causó revuelo en redes sociales al aparecer junto a Eidevin y decir que no sabe si llamarlo cuñado.

Emiro Navarro aviva los rumores de ruptura entre Eidevin y Karola. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Emiro sobre la relación sentimental de Karola y Eidevin tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3?

El actor subió un video a su cuenta de Instagram en el que se le puede ver presumiendo un postre que le regaló el participante de MasterChef Celebrity 2026.

Lo que llamó la atención de los internautas fueron las palabras de Emiro que dejaron abierta la especulación sobre la relación sentimental de Eidevin y Karola.

Aunque ambos habían dicho que iban a hablar fuera de la competencia para definir su futuro, sin embargo, solo se les vio juntos en una oportunidad y ahora Karola se encuentra en Estados Unidos en una gira musical junto al también exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, Jay Torres.

Con estas palabras de Emiro, muchos internautas aseguran no ver mucho futuro en esa relación y que todo se quedaría en un amor de reality.

Eidevin, por su parte, ha estado muy cercano a Yuli Ruiz, con quien compartió un viaje a Cartagena, lo que también ha alimentado rumores sobre un posible nuevo vínculo.

Tras la salida de Eidevin y Karola, quedaron Beba y Juanda Caribe como los únicos representantes de la costa colombiana en el programa, quienes ahora cargan con la expectativa de llegar a la recta final.

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¿Qué equipo fue el ganador de la prueba de Beneficio y castigo de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

En la más reciente prueba de beneficio y castigo por equipos, Los Capataces y La Recocha se midieron en un reto de inglés.

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El equipo de los capataces estuvo conformado por Mariana Zapata, Campanita, Juanda Caribe y Aura Cristina Geithner, mientras que el grupo ganador lo integraron Beba, Valentino Lázaro, Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Tebi.

Esta noche se conocerán los beneficios y castigos que recibirá cada equipo, lo que podría marcar un giro importante en la competencia.