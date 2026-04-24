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Karen Sevillano habló de los gustos de Karol G por los hombres "malos"; esto opinó sobre la polémica

Karen Sevillano opinó que las críticas hacia Karol G son injustas y que la cantante está enfocada en su carrera musical.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karen Sevillano defendió a Karol G.
Karen Sevillano defendió a Karol G en redes sociales. (Foto de Karen Sevillano - Canal RCN) (Foto de Karol G - Jean Baptiste Lacroix/AFP)

Karen Sevillano dio su impresión sobre las declaraciones de la cantante Karol Gde que le gustan los hombres "malos".

Karen Sevillano dijo que Karol G recibe críticas.
Karen Sevillano dijo que Karol G recibe críticas por ser mujer. (Foto Canal RCN)

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¿Qué impresión tuvo Karen Sevillano sobre las declaraciones de Karol G?

En la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, una seguidora le consultó sobre las palabras de la paisa.

Karen respondió que no entiende por qué esas declaraciones han generado tanta controversia y que la crítica hacia Karol se debe, en gran parte, a que es mujer.

Para la creadora de contenido, cuando un hombre hace comentarios similares sobre sus gustos, nadie cuestiona ni señala de la misma manera.

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La caleña aseguró que los señalamientos provenían de personas desocupadas y que Karol G estaba enfocada en lo verdaderamente importante: su preparación para el tour internacional.

Según Karen, la artista no está pensando en hombres, sino en su carrera y en seguir construyendo un legado musical.

Karen Sevillano señaló que la reacción desproporcionada se debe a los estándares que la sociedad suele imponer a las figuras públicas, como si sus gustos debieran coincidir con los de la audiencia.

Para ella, la polémica refleja un doble rasero que afecta especialmente a las mujeres en el medio artístico.

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¿Karol G se encuentra de luto?

Además, la cantante y su familia atraviesan un momento difícil por el fallecimiento de una tía, hecho que fue compartido por su hermana en redes sociales.

Por su parte, Karen sigue mostrando cómo disfruta de sus viajes junto a su pareja y familia, compartiendo momentos sin dar muchos detalles sobre su futuro laboral.

Tras la finalización del After Show que conducía junto a la humorista Vicky Berrío, la caleña ha preferido mantener en reserva sus próximos proyectos, dejando ver que su prioridad actual es su entorno cercano.

Karen dejó claro que seguirá apoyando las posturas de Karol G sin importar sus preferencias o gustos.

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