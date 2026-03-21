Feid rompe el silencio y le habría pedido perdón a Karol G tras su ruptura

El lunes 19 de enero, el medio de comunicación TMZ confirmó que Karol G y Feid terminaron su relación, pues según lo revelado, fuentes cercanas a los artistas fueron quienes dieron la información.

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Precisamente, desde septiembre de 2025 surgieron los rumores de que ya no estaban juntos, ya que no volvieron a aparecer públicamente en pareja y tampoco interactuaban en las redes del otro.

Tras meses de su supuesta ruptura, Feid vuelve al dar de que hablar, luego de al parecer, habría revelado información sobre su relación con Karol G.

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¿Qué dijo Feid sobre su relación con Karol G?

El jueves 19 de marzo, Feid estrenó su nuevo álbum musical “El Green Print: La Saga (Disco 1) - Feid VS. Ferxxo", en el cual, al parecer, a través de diferentes canciones habría revelado su situación con Karol G.

Feid lanza indirecta y le pediría perdón a Karol G. (AFP/ Ethan Miller- AFP/ Jean Baptiste Lacroix)

Por un lado, en el tema ‘Boleritoxx’, la letra dice: “otro día más que estoy hablando de ti borracho, como voy a hacer sin ti, pa’ pasar este verano”, pues esto podría hacer referencia a la canción ‘Verano rosa’, una colaboración de los dos.

Esta canción, fue una de las favoritas de Karol G, debido a que para ella significaba el amor que se tenía con Fercho.

Por otra parte, en la canción ‘Qué vuelta vox’, su letra revela: “Le creí que no había alguien más, si yo con estos ojos lo vi”.

¿Feid le pidió perdón a Karol G?

Para muchos, el último trabajo musical de Feid, podría estar revelando su relación con Karol G, por eso, una de sus canciones fue la que más causó revuelo, considerándose que, a través de ella, él le pide perdón a su ex.

“Perdóname por hacerte sufrir, pero ahora mismo estoy sufriendo igual. Te darás cuenta que no hay nadie más”.

Feid habría confesado su dolor por Karol G. (AFP/ Mike Coppola)

¿Karol G ha revelado algo sobre su ruptura con Feid?

Luego de revelarse que su relación habría terminado en buenos términos, ni Karol G y ni Feid han mencionado algo sobre el tema, pero sus seguidores saben que ellos usan su música para confesar lo que sienten.

Por eso, así como las canciones de Feid están siendo relacionadas con Carolina, los temas de la artista también la asocian a su ex, como en el caso de su versión de Altafarra, en donde dice que “volvió a la soltería”.