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Feid lanzaría indirectas tras ruptura con Karol G: “le creí que no había alguien más”

Feid estrenó su nuevo álbum y según sus seguidores, varias de sus canciones estarían asociadas a su ruptura con Karol G.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Canciones de Feid tendrían indirectas a Karol G
Feid enviaría indirectas a Karol G tras su ruptura. (AFP/ Ethan Miller - AFP/ Jean Baptiste Lacroix)

El lunes 19 de enero, el medio TMZ confirmó la ruptura de Karol G y Feid, pues según el informe, fuentes cercanas de los artistas fueron quienes revelaron los detalles, mencionando que ambos terminaron en buenos términos.

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En septiembre de 2025, nacieron los rumores sobre esta supuesta ruptura, ya que ninguno de los dos volvió a salir en las redes del otro y tampoco, volvieron a interactuar en sus comentarios.

Aunque había señales de que podrían seguir juntos, también estaban las indirectas de que en serio esa relación haría llegado a su fin. Pese a que un medio internacional confirmó la noticia, hasta el momento, ninguno ha dicho nada sobre el tema.

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¿Feid le dedicó canciones de su nuevo álbum a Karol G?

El pasado jueves 19 de marzo, Feid estrenó su nuevo álbum "El Green Print: La Saga (Disco 1) - Feid VS. Ferxxo" y en él, hay canciones que, según sus fans, podrían tener que ver con Karol G.

Feid enviaría indirectas a Karol G tras su ruptura
Feid prende rumores con indirectas a Karol G. (AFP/ Mike Coppola)

Por un lado, en la canción ‘Qué vuelta vox’, hay una parte que dice: “Que le creí que no había alguien más, si yo con estos ojos lo vi”.

Y en el tema ‘Boleritoxx’, la letra revela: “otro día más que estoy hablando de ti borracho, como voy hacer sin ti, pa’ pasar este verano”, sin duda, esta parte dio más de qué hablar por la colaboración que tiene juntos ‘Verano rosa’.

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Como era de esperarse, los seguidores tanto de Karol G, como de Feid, trataron de enlazar las letras del artista, con su relación.

¿Karol G y Feid revelaron si su relación terminó?

Los seguidores de Karol G y Feid ha estado muy atentos a los movimientos de ambos artistas y por eso, algunos creen que podrían seguir juntos, porque supuestamente hay algunas coincidencias, sin embargo, esto son solo teorías.

Feid prende rumores con indirectas a Karol G.
Canciones de Feid tendrían indirectas a Karol G. (AFP/ Dia Dipasupil)

Pues Carolina lo dejó de seguir en TikTok, pero, además, ni se vieron en pasados eventos en donde coincidieron y claramente, esta fue la prueba de que no siguen juntos.

Además, Karol G también sacó una versión de una canción viral en donde dijo que “volvió a la soltería” y para muchos, esta fue la prueba reina de que ella misma habría confirmado que ya no está con Salomón.

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