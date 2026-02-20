Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de los acontecimientos que ha tenido el cantante de género urbano Feid, quien se ha posicionado como uno de los artistas más influyentes del país.

Así también, varios de sus seguidores han estado pendientes de los diferentes acontecimientos que el artista ha tenido en su vida cotidiana, en especial, por los múltiples rumores que se han circulado tras la posible ruptura con Karol G.

Por esta razón, Feid se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartirles a sus seguidores que está enfrentando una nueva etapa en su vida a nivel personal y profesional.

¿Cómo luce Feid en la actualidad tras confirmarse su ruptura con Karol G?

Es clave mencionar que Feid ha tenido la oportunidad de compartir mediante sus redes sociales varios acontecimientos de lo que ha hecho en su vida cotidiana, en especial, por demostrar su nueva faceta como cantante.

Así luce Feid en la actualidad. | AFP: Amy Sussman

Con base en esto, Feid reapareció en horas de la mañana de este viernes 20 de febrero a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 14 millones de seguidores, una fotografía compartida en sus historias en la que aparece con un nuevo cambio de imagen.

En la fotografía, internautas especulan que el cantante está atravesando por una nueva faceta a nivel personal, en especial, por la posible ruptura que se rumora con Karol G, quienes han estado alejados desde hace un largo periodo de tiempo.

Por su parte, en la actualidad Feid luce con una nueva apariencia física, pues se refleja que se cortó el cabello casi que a su totalidad y presume una nueva imagen en la que luce más elegante.

¿Cómo se confirmó la posible ruptura entre Karol G y Feid?

Entre tanto, dos de las celebridades que más acapararon la atención mediática en el pasado fueron Feid y Karol G, quienes presumieron la relación que tuvieron en el pasado.

Así se confirmó la posible ruptura entre Feid y Karol G. | AFP: Dia Dipasupil

Sin embargo, el medio de comunicación internacional TMZ, confirmó hace unas semanas que según fuentes cercanas a los artistas colombianos, terminaron su relación hace un periodo de tiempo.